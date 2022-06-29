وزير النقل: نفذنا عدة مشروعات في قطاع الموانئ البرية والجافة بـ212 مليون جنيه

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة قامت بتفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البرية والجافة بتكلفة 212 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى جاري تنفيذها، موضحا أن ذلك تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 2014 حتى 2022.

وأوضح الوزير أن تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات مثل إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.

وذكر وزير النقل أن يتقدم العمل في تنفيذ عدد من المشروعات مثل أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 100 ألف دولار، والتطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وميكنة التحصيل الكترونياً لموانئ (طابا، أرقين، قسطل) بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه.

وبخصوص قطاع النقل النهري، ذكر الوزير أن جاري العمل في تنفيذ عدد من المشروعات مثل تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ الاسكندرية (الرياح البحيري وترعة النوبارية) بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/ أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/ دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه، وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/ الإسماعيلية (ترعة الإسماعيلية) وتطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى متحرك (مسطرد – ابو زعبل) بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء عدد 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 300 مليون جنيه.