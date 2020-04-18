نقل وملاحة

وزير النقل: نعمل على خطة تضمن تحويل كافة المزلقانات إلى إلكترونية

طالب وزير النقل العاملين باليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين.
مدحت إسماعيل 8:48 م, السبت, 18 أبريل 20 8:48 م, السبت, 18 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

فاجأ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير العاملين بمحطة الجناين للسكك الحديدية على خط السويس والإسماعيلية.

واطلع وزير النقل على سير العمل بأعمال تطوير المزلقان ووجه بسرعة تطوير المحطة، من حيث تطوير الأرصفة وتركيب مظلات بها خاصة مع قرب بداية فصل الصيف و المحافظة على مستوى نظافة متميز للمحطة والتعقيم المستمر للارصفة والمعدات المستخدمة وضرورة التزام كافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام الكحول بشكل مستمر لتطهير الأيدي.

وطالب وزير النقل العاملين باليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن هناك خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير المزلقانات في كافة أنحاء الجمهورية تنفيذها لزيادة معدلات السلامة والامان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان و أعمال التحكم لـ 438 مزلقان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

وزير النقل يوافق على صرف 750 جنيها منحة للعاملين في المترو والسكة الحديد

مدحت إسماعيل 10:38 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

النقل تطرح استغلال 10 آلاف متر للمشاركة في 3 محافظات

السيد فؤاد 4:18 م, الجمعة, 7 فبراير 20

الوزير لمشرف علي طريق: «عاوزك تكون فاهم وتثبتلي إن خريج الجامعات الخاصة زي الحكومية»

مدحت إسماعيل 3:55 م, الخميس, 6 فبراير 20

كامل الوزير يلتقي سفير إستونيا للتعاون بمجال النقل البحري والسكة الحديد

مدحت إسماعيل 2:14 م, الأحد, 27 أكتوبر 19

وزير النقل: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

مدحت إسماعيل 8:37 م, السبت, 28 سبتمبر 19