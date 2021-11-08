نقل وملاحة

وزير النقل : نعمل على جذب الشركات العالمية لإقامة مصانعها بمصر

بالإضافة لمنحهم الحوافز اللازمة لتوطين الصناعات الكبرى
مدحت إسماعيل 9:19 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 9:19 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إنه يتم العمل حاليا على جذب الشركات العالمية لإقامة مصانعها بمصر، على غرار المنفذ الدول الخارجية، ومنحهم الحوافز اللازمة لتوطين الصناعات الكبرى.

وأضاف الوزير خلال الجلسة النقاشية لمؤتمر النقل الذكي، أن كافة العوامل متوافرة لتمكين الشركات التي ستنشئ مصانع لها بمصر لتصدير منتجاتها للخارج، لافتا إلى ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.

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في سياق متصل، دعا الوزير الشركات المصرية الوطنية لإنشاء كيانات جديدة متخصصة في مجال النقل البحري لتدعيم الأسطول الحالي، لاسيما مع وجود قناة السويس والشواطئ الممتدة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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