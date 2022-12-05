وزير النقل: نعمل على تطوير منظومة النقل السككي والجر الكهربائي في الإسكندرية

قال وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير أن تم التخطيط لتطوير منظومة النقل السككي وإستحداث وسائل الجر الكهربائي في محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظة الاسكندرية، حيث استعرض الفريق المهندس كامل الوزير تخطيط وتطوير مشروعات النقل في محافظة الاسكندرية.

وأضاف وزير النقل: ”في اطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة النقل في مصر للتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، فقد تم وضع إستراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى محافظة الأسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد ويوجد بها أهم ميناء تجاري بالدولة وأكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية“.

وذكر أن وزارة النقل قامت بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية تعتمد أساساً على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي وإستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير النقل النهري والبحري.

وأشار وزير النقل إلى مجهودات التطوير لخط السكة الحديد القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم (مزدوج)، حيث استعرض أسلوب انشاء الخط ومحطات سيدى جابر ودمنهور ومحطة مصر بالإسكندرية والتى تم إعادة إنشائها على الطراز الإيطالى عام 1920، مضيفا أنه تم الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وانشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم، حيث تم الافتتاح اليوم.

واستعرض الوحدات المتحركة قديما وبعد التطوير، وكذلك حالة السكة والمزلقات (80 مزلقان) وابراج الإشارة (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي)، وغرف التحكم والسمافورات والمحطات بالخط قبل وبعد التجديد، مؤكدا انه وبإنتهاء خطة التطوير تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً.

ازدواج خط سكة حديد بشتيل/ الإتحاد/ القبارى بطول 224 كم

ولفت الوزير الى ازدواج خط سكة حديد بشتيل/ الإتحاد/ القبارى بطول 224 كم وإنشاء وصلتى كفر داود/ السادات بطول 36 كم والمناشي/ 6 أكتوبر بطول 70 كم، مضيفا انه بالإنتهاء من التطوير يؤدي ذلك إلى زيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب بدلاً من 22 مليون راكب سنوياً مع زيادة حجم تداول البضائع بالخط ليصل إلى 9 مليون طن بدلاً من 2 مليون طن سنوياً.

وتابع: ”يأتي ذلك فى ضوء خطة تطوير خطوط النقل السككى التى تخدم محافظة الإسكندرية والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية لخطي (القاهرة/ الإسكندرية) و(بشتيل/ الإتحاد/ القبارى) وتحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائى وتطوير ترام الرمل بالإضافة إلى إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة – الإسكندرية – مطروح) بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائى السريع (بورسعيد – أبو قير)“.

وأوضح الوزير أنه بدأت شبكة سكك حديد مصر سنة 1854 وكان أول خط فى هذه الشبكة هو (القاهرة/ الإسكندرية) بطول 208 كم ثم خطى أبو قير بطول 1.7 كم ورشيد / المعمورة بطول 66 كم ثم خط (إمبابة/ الإتحاد/ القبارى) بطول 227 كم لخدمة الركاب والبضائع بنطاق محافظة الإسكندرية.

3 مراحل لتنفيذ مترو الإسكندرية

وفيما يتعلق بمترو الإسكندرية (أبو قير – الكيلو 21) بطول 43.2 كم بمراحله الثلاثة، أشار وزير النقل الى انه تم التخطيط لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل منفصلة (المرحلة الأولى: من أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم، المرحلة الثانية: من محطة مصر حتى المكس بطول 8 كم، المرحلة الثالثة: من المكس حتى الكيلو 21 بطول 13.5 كم).

وبالنسبة للمرحلة الاولي (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ذكر وزير النقل أنه جاري اعمال الطرح والتعاقد، ومن المنتظر الانتهاء منها والبدء في التنفيذ في ابريل 2023، حيث يهدف التطوير إلى زيادة السرعة التشغيلية وعدد المحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى إمتداد الخط إلى أبو قير الجديدة، وربطه بالخط الرابع من شبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة تبادلية علوية، مستعرضا الوضع الحالي والمستقبلي للخط.

وأضاف انه فيما يتعلق بمشروع تطوير ترام الرمل فانه تم الإنتهاء من تخطيط المشروع بطول 13.2 كم وتضمن المسار 12 محطة علوية و11 سطحية ومحطة واحدة في نفق مفتوح، وجارى طرح المستندات الفنية علي التحالفات المؤهلة بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يهدف التطوير إلى زيادة السرعة التشغيلية وعدد المحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.

وفيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائى السريع، لفت وزير النقل الى شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم مستعرضا الخط الأول (السخنة – الاسكندرية – العلمين – مطروح) والجاري تنفيذه بطول 675 كم و23 محطة منها 4 محطات بنطاق الاسكندرية هى (برج العرب، واستاد الجيش، والعامرية، والاسكندرية) لينقل الخط عند اكتماله بطاقته القصوي حوالى مليون راكب يومياً و6.5 مليون طن بضائع سنويا.

وأشار الى الخط الرابع للقطار الكهربائى السريع (بورسعيد – ابوقير)، حيث اكد وزير النقل انه تم التخطيط لتنفيذ الخط الرابع (بورسعيد/ ابوقير) بطول 250 كم ويمر الخط بـ6 محافظات ويربط 5 موانئ مصرية علي البحر المتوسط و4 مدن عمرانية جديدة منها المنصورة الجديدة ويتبادل الخدمة مع مترو الاسكندرية في محطة ابوقير الجديدة ومستقبلا مع الخط الاول لشبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة الاسكندرية.