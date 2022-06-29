وزير النقل: نعتزم استكمال مسيرة التطوير والتحديث لمنظومة السكك الحديدية بأكملها

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة تعتزم استكمال مسيرة التطوير والتحديث لمنظومة السكك الحديدية بأكملها، موضحا أن التطوير كان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الوحدات المتحركة يتمثل في اتجاهين، الأول خاص بالجرارات وتم توريد 260 جرارا جديدا علاوة على الانتهاء من توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 172 جرارا بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل 45 جرارا، بينما الاتجاه الثاني خاص بعربات الركاب، وتم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة وتوريد 658 عربة منها، فضلا عن وصول القطار الأول من إجمالي 7 قطارات سيتم توريدها من تالجو الإسبانية العالمية وتم بدء التشغيل التجريبي للقطار.

وأضاف أن تم التخطيط لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية (عربات ركاب)، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 1235 عربة، كما تم الانتهاء من تطوير 90 عربة إسباني مكيفة بورش أبو راضي بالسكة الحديد بمعرفة العاملين بهيئة السكة الحديد.

وبخصوص عربات البضائع، قال وزير النقل إن تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وتم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، كما تم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال وسيتم البدء في توريدها خلال الشهر القادم، كما تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر، و375 عربة سطح حاويات، و150 عربة صهريج، و125 عربة صندوق، و50 عربة سبنسة).

مشروعات البنية الأساسية

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن مشروعات البنية الأساسية تتمثل في شقين، الشق الأول خاص بتطوير المحطات، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، وجار العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل، بينما الشق الآخر فيتمثل في تطوير المزلقانات، إذ تم الانتهاء من تطوير 580 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا.

وبالنسبة لمشروعات السيطرة على مسير القطارات، ذكر وزير النقل أن جار تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطول يبلغ 1900 كم، وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث، لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تنوي تطوير ورش السكة الحديد (ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL، ورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE، ورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية، ورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية).