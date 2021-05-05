وزير النقل: نطبق مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق والأرباح للشركات الرابحة فقط

قام الوزير بتكريم عدد من قائدي القطارات ومراقبي الأبراج وخفراء المنافذ ممن ساهموا في منع حوادث كانت على وشك الحدوث

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن المجتهد سيُكافأ والمقصر سيطبق عليه القانون بكل حزم، لافتاً إلى مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز انتاج او حافز تنفيذ اعمال بجوده عاليه وكفاءه عاليه.

جاء ذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري بالسكة الحديد بإعتباره احد اهم عوامل نجاح المنظومة ولتحقيق وسائل مواصلات منظبطة ومنتظمة، حيث قام اليوم وزير النقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم 36 فرد من العاملين بالهيئة (عدد 10 قائد قطار – عدد 10 مساعد قائد قطار – عدد 1 كمساري – عدد 2 رئيس حركة – عدد 6 من ملاحظي ومراقبي الأبراج – عدد 6 من خفراء المنافذ – عدد 1 من برادي العربات)، حيث أنهم قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب. وزير النقل خلال الجولة التفقدية

حيث تمكن احد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الإصطدام بجرار زراعي معطل محمل بالقصب على السكة بدراو يوم 27-4-2021، وآخر تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 27-4-2021 بسنديون، وثالث تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد في مكان غير معد للعبور يوم 5-4-2021 يين النخاس / القرشي.

كما تمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الارواح مثل التعامل الإيجابي لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بني احمد وابوقرقاص يوم 10-4-2021، والتعامل الإيجابي لخفير منفذ اخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 11-4-2021.

بالإضافة الى قيام عدد من ملاحظي ومراقبي الابراج بالتعامل الإيجابي لعدد من المواقف كادت ان تتسبب في مخاطر مثل قيام مراقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابي مع خروج دخنة من بواجي الجرار بين بركة السبع / بنها يوم 21-4-2021.

تقليد ومبدأ

وفي بداية كلمته خلال فعاليات التكريم قال وزير النقل: أننا حاليآ نرسي تقليدا ومبدأً، فالتقليد هو ان يتم بشكل دوري ومستمر عقد لقاءات مع العاملين بالسكة الحديد للاستماع الى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديديه، اما المبدأ فهو مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز انتاج او حافز تنفيذ اعمال بجوده عاليه وكفاءه عاليه والارباح للشركات الرابحه فقط، وهذا مبدأ يجب ان يرسخ في السكه الحديد، الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يستحق ولن نسمح بوجود اي فرد في هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات وسيستمر التحليل الدوري لكافة العاملين، واي شخص مخطئ سيتم محاسبته وفقاً للائحه بكل حزم الى ان يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ.

وزير النقل خلال الاجتماع

وأضاف: يجب اليقظة التامة في العمل لأنها من اساسيات النجاح ولحمايه الارواح مثلما هو الحال في كل من قام بايقاف القطارات حتى لا تصطدم في الجرارات الزراعيه او الميكروباصات التي تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور، لذا نحن اليوم نشكر ونكرم كل من قام بهذا العمل.

وأوضح ان الغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالاسوار الحاليه من ضمن الخطه العاجله الخاصة بالسكه الحديد، وهذه هي الاولويه الاولى، اما المرحله الثانيه فهي اقامه اسوار على جانبي السكة في كل الاماكن التي بها تجمعات سكنيه حفاظاً على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب ان نتسابق لحمايتها ولا مكان لمهمل او متكاسل.

وأشار وزير النقل إلى انه يجب ان يتم المحافظة على كافة أصول السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول اي راكب بدون تذكره، لافتا إلى اننا لن نتوانى في تحسين دخول العاملين في وزاره النقل والسكه الحديد بالطرق القانونيه المتاحه.

واوضح الوزير ان مبدا الثواب والعقاب هو الأساس وانا اشكركم على ما قمتم به من أعمال لمنع وقوع مخاطر وإنقاذ عدد من الارواح.

الوزير يتفقد محطة مصر

وكان وزير النقل قد بدا زيارته لهيئة السكة الحديد بتفقد محطة مصر واطمئن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، كما شدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بإرتداء الكمامة في كافة المحطات والقطارات بالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

والتقى وزير النقل بعدد من المواطنين ودار حوار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد وقيام بعض القطارات بالتهديات في أماكن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

وفي السياق ذاته عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية، حيث اكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات السكة الحديد وان يتم الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار بشكل عاجل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء، وكذلك تطوير محطات خط القاهرة / السويس.