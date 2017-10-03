وزير النقل: نستهدف شراء 3500 عربة للسكة الحديد

هاجر عمران ومدحت إسماعيل:قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تستهدف شراء ما يقرب من 3500 عربة جديدة لأسطول السكة الحديد، فضلا عن إنشاء ما يقرب من 150 محطة جديدة، وشراء300 جرّار.جاءت تصريحات وزير النقل خلال كلمته في موتمر صحفي عقدته الغرفة الأمريكية اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الوزارة تعمل

هاجر عمران ومدحت إسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تستهدف شراء ما يقرب من 3500 عربة جديدة لأسطول السكة الحديد، فضلا عن إنشاء ما يقرب من 150 محطة جديدة، وشراء300 جرّار.

جاءت تصريحات وزير النقل خلال كلمته في موتمر صحفي عقدته الغرفة الأمريكية اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الوزارة تعمل علي حاليا علي تجديد1200 كيلو متر.

وتابع عرفات: أن الوزرة تعمل على تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1269 كيلومترا بتكلفة 12,254 مليار جنيه، وإنهاء التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد وتحسين وصيانة عدد 150 محطة سكة حديد بتكلفة 450 مليون جنيه.

والتجديد الشامل لمسافة 1200 كيلومتر من خطوط الشبكة بتكلفة 6 مليارات جنيه وكذلك إحلال وتحديث اسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1000 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023.