وزير النقل : نستهدف تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأنفاق من بينها الخط السادس للمترو

قال وزير النقل ، المهندس كامل الوزير ، إن المشروعات المستهدفة للهيئة القومية للأنفاق تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق بتكلفة تقديرية 5 مليار دولار، وإنشاء وتشغيل وصيانة القطار السريع بطول 438.5 كم بتكلفة تقديرية 8.2 مليار ، وكذلك تشغيل وصيانة القطار الكهربائي “عدلي منصور – العاصمة – العاشر” بتكلفة تقديرية 2.13 مليار دولار.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم عبر الإنترنت.

وأضاف أنه يتم تنفيذ بالمناطق الصناعية ميناء جاف ومنطقة لوجيتسية، مشيرًا إلى أنه يتم المحاولة بشتي الطرق مساعدة قطاعي الصناعة والتصدير.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة مهتمة في الفترة المقبلة بوسائل النقل التي تعمل بالجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تنقل معدل ركاب أسرع ومعدل إنتاجية أكبر في الركاب.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتكملة التجديدات والصيانات في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق حاليا، فضلاً عن مشروع تشغيل وصيانة مترو أبوقير بالإسكندرية بتكلفة تقديرية 1.7 مليار دولار وكذلك مشروع تشغيل وصيانة خط ترام الرمل بتكلفة تقديرية 406 مليون دولار.

وعرض وزير النقل المشروعات المستقبلية للوزارة في قطاع السكك الحديدية ، وتتمثل تلك المشروعات في مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر بطول 49 كم بتكلفة تقديرية للإنشاء 175 مليون دولار، وكذلك مشروع ازدواج خط إمبابة /إيتاي البارود / الاتحاد بطول 227 كم بتكلفة 425مليون دولار .

واستكمل المشروعات المستهدفة بهذا القطاع والتي تشمل مشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس /العاشر من رمضان/الروبيكي بطول 69كم وتبلغ تكلفتها التقديرية 235 مليون دولار ، بجانب مشروع إنشاء خط سكة حديد سيوة /مطروح /جرجوب بطول 320 كم وتبلغ تكلفته التقديرية 960 مليون .

ومشروع مد خط سكة حديد “القاهرة /أسوان” إلي توشكي ومده إلي دولة السودان بتكلفة تقديرية 1.6 ملياردولار ومشروع خط سكة حديد الفردان /القنطرة شرق /بئر العبد/ رفح /طابا بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار.

وكذلك مشروع تشغيل وصيانة خط سكة حديد أبوطرطور /قنا/سفاجه وإنشاء خط سكة حديد سفاجا الغردقة بطول 733 كم وتبلغ تكلفته التقديرية 1.2 مليار دولار.