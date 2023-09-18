وزير النقل: نسبة تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بلغت 77% (صور)

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف قطاعات النقل حيث قام الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال انشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتنفيذها تحالف شركات وطنية مصرية واجنبية.

وتفقد وزير النقل أعمال انشاء ارصفة المحطة التي يبلغ اطوالها 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس الى 17متر.

وذلك يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة اجمالية تصل الى 810 الف متر مربع.

و يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى واقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النق.

توجيهات وزير النقل لمشروع المحطة

وجه “الوزير” بتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر احد أهم المشروعات القومية نظراً لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وحيث من المخطط ان تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا الى 3 ملايين حاوية.

بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع انواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي و خدمة أعمال التصديروالاستيراد.

و المساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.

وسيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي .

وفي لقائه مع العاملين بالمشروع وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذه للمشروع ولكافة الشركات العاملة في المشروعات القومية مشيرا الى أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا /الغردقة /سفاجا ) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع لافتا الى ان ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالمي كما وجه الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر، انه تم قد تم توقيع التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر

هذا وسيتم انشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الاغراض بمساحة 430 الف متر مسطح وكذلك انشاء عدد 2 منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 الف متر مسطح و مساحة 460 الف متر مسطح.