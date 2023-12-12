وزير النقل: ندعم خطة الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل حرص الوزارة على دعم خطة واستراتيجية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ونوه فى هذا الإطار إلى أهمية النقل وبناء الطرق والبنية الأساسية والممرات اللوجيستية التنموية والتي تحقق سهولة نقل الإنتاج الزراعي والصناعي ومن ثم تحقيق مستهدفات خطة الدولة سواء فيما يتعلق بتداول السلع داخل السوق المحلى او تيسير عملية التصدير للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أن وزارة النقل قامت ببناء سبعة ممرات تبدأ من منطقة الإنتاج وتنتهي إلى ميناء بحري بينهم طريق سريع لنقل الإنتاج.

وأكد الفريق كامل على أهمية تعظيم الاستفادة من الانجازات التى حققتها الحكومة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وبصفة خاصة بناء مركز تجارة عالمية ولوجستية وهو ما يعكس صورة مشرفة للصناعة المصرية.

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثامنة من المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا” والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترةمن 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب اكثر من 500 مشترى دولى و13 جناح وطني.

جدير بالذكر أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية.

وقد شارك فى فعاليات الافتتاح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية الى جانب داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للحدث.