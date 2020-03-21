وزير النقل : نتلقى 8 آلاف كمامة يوميا لتوزيعها على القطارات والمترو والعمال

كشف وزير النقل كامل الوزير مساء السبت، عن تلقي 8 آلاف كمامة يوميا لتوزيعها على القطارات والمترو والعمال في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “يجيبلنا يوميا 8 آلاف ماسك كمامة طبية بندي 3 آلاف للقطارات و3 آلاف للمترو و2 للعمال، وأنا عندي شركات يومية بيتواصلوا معايا يعرضوا المساعدة من المستلزمات”.

وأضاف: “النهاردة عندنا الطريق الدائري 106 كيلومتر، و20 شركة بتشتغل عليه، و الشركات هما نفسهم ناس وطنين وبيقولوا مش ممكن نبطل الشغل .. بقولهم طيب انا همر عليكم وانا لابس كمامة .. علشان تعملوا زيي.. وهتكلم مع واحد فقط أو اتنين الاول كان ممكن اتكلم مع مجموعة .. علشان أدي رسالة للناس”.

وتابع: “إحنا كنا مخططين اننا نخلص الطريق الدائري في سنتين وفي اخر لقاء قالي لازم يخلص في سنة .. في نهاية هذا العام هيكون الطريق خلص بالكامل فيما عدا كوبري المنيب… الوقت ضاغط بالنسبة لنا واصحاب الشركات مقدرين هذا”.

وقال: “أنا رسالة مني ليهم هقوله أه اشتغل مفيش مشكلة لكن أمن وعقم الناس بتوعك.. النهاردة أسلوب الشغل المشروعات بقى يعتمد كتير على المعدات، بقدر الامكان مانعطلش الشغل لكن بنأمن عمالنا ومهندسينا بإجراءات تحد من التجمعات”.

وأضاف: “الشركات العالمية بتنفذ مشروعات السكة الحديد مثلا ، معظم عمالتها من المصريين بس المشرفين والمدراء أجانب سافروا الثلاثاء والأربعاء اللي فات”.

وتابع: “الخبراء والفنيين الأجانب بيدخلوا في مرحلة إتمام المشروعات .. زي إشارات المترو والسكة الحديد ومحطات المترو ..شركات فرنساوية وأجنبية، والمصريون الحمد لله قادرون يشتغلوا ويكملوا عن طريق تبادل البيانات مع الخبراء الأجانب والمشروعات اتأثرت ولكن بنسبة بسيطة جدا جدا”.