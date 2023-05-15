«وزير النقل»: نبحث حلول سياحة اليخوت وأزمة مارينا سيدي عبدالرحمن

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سياحة اليخوت من أهم القطاعات التي تعزز وتشجع السياحة، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة منصة لتسجيل سياحة اليخوت من كل دول العالم ويتم التصديق والموافقة عليها.

استعرض وزير النقل مقترح حلول أزمة مارينا سيدي عبد الرحمن، فى حوار شامل مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج«على مسئوليتي» على قناة صدى البلد.

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع الإعلامي احمد موسى

وأضاف كامل الوزير أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الانتهاء من التصديق على سياحة اليخوت في نصف ساعة، موضحًا أن قطاع النقل البحري منح المستثمر ترخيصًا لمدة 6 أشهر فقط ومارينا محلي في سيدي عبد الرحمن.

وأكمل أن هناك مكتبين استشارين بإشراف القوات البحرية لوضع حلول للأزمة، كما أن اللجنة المعنية ستلزم المستثمر بالإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أزمة الاستثمار في مارينا.

وأوضح كامل الوزير، أن الرئيس السيسي وجه بتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لدعم السياحة، والدولة تهتم بعدم النحر في الشواطئ وعدم تآكل الشواطئ واستمتاع المصريين بالشواطئ بضوابط معينة.

وقال الوزير نصًا في هذا الإطار: ” ادينا تصريح مؤقت محلي فقط والمكاتب الاستشارية عملت حلول أحد الحلول يكلف نحو 8 مليون دولار وحل اخر يكلف 20 مليون دولار واحنا كدولة معنية هنجتمع وهنقرر والمستثمر ملتزم.. بحيث مافيش مستثمر يقول أنا انطردت ولا فيه سائح لا يجد مكان يذهب إليه في الساحل”.

وأكد أن الهدف في المقام الأول عدم النحر وعدم تآكل الشواطئ، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام براحة المواطنيين المصريين وقدرتهم على الاستمتاع بالمصايف:، موضحًا أنه لا يوجد أعتراض من قبل المستثمر وأن القوات البحرية والوزارة يعملان على وضع حلول لأزمات سياحة اليخوت.