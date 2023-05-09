وزير النقل: ميناء سفاجا يستقبل 466 مصريا وأجنبيا من السودان

أصدر وزير النقل الفريق

الوزير تعليمات برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحرى بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى (جوازات، جمارك، شرطة، حجر صحى وغيرهم) لسرعة إنهاء الإجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية.

يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.

واستقبل ميناء سفاجا البحرى صباح اليوم إحدى الوحدات البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية والمخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائداً من المصريين وعدد من رعايا الدول الاخرى العالقين بدولة السودان (272 مصريا و184 سودانيا و5 بريطانيين وأمريكي وكيني و3 روانديين).

وكان في استقبال العائدين اليوم اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، وذلك بتكليف من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وقام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير عدد 12 أتوبيس من شركات وزارة النقل بواقع 6 أتوبيسات من شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) و6 أتوبيسات من شركة الصعيد للنقل والسياحة (إيچي باص) وذلك علي نفقة وزارة النقل لنقل العائدين إلى محطة عدلى منصور التبادلية بالقاهرة.

ويضاف إلي ما سبق التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الامراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتى الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة وعمل اللازم.

كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية واعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة جميع الافراد.