وزير النقل: ميناء الإسكندرية يستقبل الدفعة الأولى من أوناش الساحة العملاقة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير استقبال الدفعة الأولى لـ 6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT والتي تعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية.

وأوضح وزير النقل أن هذه الأوناش تعتبر هي الأولى فى مصر وتعمل باستخدام اقطاب التوصيل الكهربية، والتى تستخدم فى التداول بالساحات الخاصة بالحاويات، حيث تم تفريغ مكونات الأوناش من السفينة على الأرصفة الخاصة بمحطة TMT والتى أصبحت جاهزة لاستقبال السفن.

واستغرقت عملية الإنزال أربعة أيام تحت إشراف فريق من الخبراء من شركة Liebherr الألمانية وشركة تشغيل المحطة والعمالة المصرية المدربة.

وأشار إلى أنه قد تم البدء في عملية تجميع هذه الأوناش على ساحة محطة TMT تحت إشراف نفس الفريق والمتوقع أن تصل مدة التركيب والتجهيز غلى 6 أسابيع من العمل الشاق.

وذكر وزير النقل أن هذا الإنجاز يتزامن مع بذل تكثيف الشركات المنفذة للمشروع وهي شركة إيديكس الدولية وشركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة وتحت إشراف استشاري المشروع شركة دار الهندسة – مصر من أجل استكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية وكذلك المرافق للبنية التحتية ورصف الساحات والطرق لساحة المحطة والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، علماً بأنه تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الخاصة بالمحطة والتي تبلغ أطاولها 5,2 كيلومتر بغاطس من 14م الى 17,5 م.

وأضاف كامل الوزير: ”كما أنه من المنتظر استقبال الدفعة الثانية من أوناش الساحة بإجمالي 6 أوناش أخرى بنهاية الشهر الحالى، وذلك من أجل إتمام أعمال التركيب والاختبار، ويأتي ذلك فى إطار أعمال التجهيز لتشغيل المحطة، حيث نسابق الزمن لتجهيز الموقع قبل نهاية العام الجاري“.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذارع التجاري لوزارة النقل قد قامت بأعمال الطرح والتقييم للموردين بالتعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية مشغل المحطة، كما أنه من المخطط التشغيل التجريبي للبضائع العامة والسيارات منتصف يوليو القادم.