وزير النقل: موقع محطات القطار الكهربائي سيكون قريبًا من الأماكن السكنية

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل) لمتابعة التقدم في معدلات التنفيذ في المسافة من سوهاج حتى محطة المنيا بطول حوالي 245 كم والتي تشمل 11 محطة من إجمالي 36، تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع، بواقع 3 محطات للقطارات السريعة (المنيا، وأسيوط، وسوهاج)، و8 محطات للقطارات الإقليمية (ابو قرقاص، وملوي، وديروط، والقوصية، ومنفلوط، وابو تيج، والغنايم جهينة).

ووجه وزير النقل بدراسة الحركة المرورية في المنطقة، مطالبًا بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن يكون مسار القطار داخل حرم الطريق الغربي وأن يكون موقع المحطات قريبًا من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأيضًا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرًا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات، ومن جميع المدن والقري القريبة.

كما عاين الوزير باقي قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق (الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار/ البويطى وديروط/ الفرافرة).

تنفيذ الأعمال الصناعية والمحطات لمشروع القطار الكهربائي تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية

واكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته ان تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وأضاف ان شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة الصعيد.

وأوضح أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالاضافة الى الحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم/ س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم/ ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم/ س، و20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد.

وذكر وزير النقل ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.