وزير النقل: منظومة القطار الكهربائي السريع ستخفض زمن الرحلات بين المحافظات

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية ستسهم في تقليل زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليًا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم وزير النقل لمشروع قطار (العين السخنة -العلمين الجديدة – مرسى مطروح)، ورافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وقيادات هيئة الأنفاق، واستشاري المشروع، والشركات المنفذة.

وبدأت الجولة بتفقد المشروع من غرب النيل من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي، وصولاً إلى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم تنفيذ الأعمال بمحطة حدائق أكتوبر التي ستكون محطة مركزية تبادلية مع خط القطار الكهربائى السريع أكتوبر/ أسوان. وزير النقل خلال الجولة التفقدية

ووجه وزير النقل بضرورة ربط هذه المحطة التبادلية مع وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر وجميع مواقف وسائل النقل الجماعي الموجودة بمحافظة الجيزة ومدينتي السادس من أكتوبر وزايد.

ثم تفقد الوزير محطة سفنكس، حيث التقى بقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة سفنكس، حيث اطلع على المخطط العام للمدينة وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس ومدينة الشيخ زايد وامتدادها، وأشاد الوزير بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتي النقل والإسكان.

مواطن يتبرع بأرضه لصالح المشروع

ثم تفقد الوزير باقي قطاعات المشروع حتى محطة السادات وخلال تفقده موقع المحطة التي تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات، التقى وزير النقل بالمواطن الدكتور محمد سعد الدين والتي جاءت المحطة في نطاق المزرعة الخاص به، حيث فاجئ المواطن الوزير بتبرعه بإجمالي المساحة التي ستقام عليها المحطة والطريق الرابط بين المحطة وطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.

وأوضح ان هذا يأتي في إطار حبه لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كافة المواطنين، واثني الوزير على ما قام به المواطن وقدم له الشكر على مشاركته في هذا المشروع القومي العملاق، مؤكدا أن هذا المواطن مثالا يحتذى به وهو مواطن مصرى محب لبلده.

وأكد وزير النقل أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

كما أوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح تبلغ 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات تبلغ 230 كم / الساعة، وسرعة القطارات الكهربائية الإقليمية تبلغ 160 كم / الساعة، وسرعة جرارات البضائع الكهربائية تبلغ 120 كم / ساعة، مضيفاً أن المشروع يشمل على 21 محطة منها 9 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية، بطول حوالى 600 كم.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

مشروع القطار الكهربائي السريع سيسهم في تحقيق مستويات أمان أعلى للركاب

وأشار إلى أن مشروع القطار السريع سيسهم في تقليل الازدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على إحتواء الزحف العمرانى.

ولفت إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب وبضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وسيسهم المشروع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها او نقل الخامات اليها.