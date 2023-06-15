وزير النقل: ممر «طنطا/ دمياط» يخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط يخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا/ المنصورة/ دمياط).

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وعدد من مشروعات النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وفيما يخص ممر القاهرة/ الإسكندرية اللوجيستى فيبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وينتهى بميناء الإسكندرية الكبير ويربطهما خط السكك الحديدية بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود/ القباري الجارى إزدواجه وتطويره مروراً بميناء اكتوبر الجاف من خلال وصلة سكك حديد المناشى/ 6 أكتوبر والميناء الجاف بالسادات من خلال وصلة سكك حديد كفر داود/ السادات.

وأوضح الوزير ان محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة 57 فدان وأرصفة الركاب بطول 2.1 كم ورصيف البضائع بطول 350 م والسكة بطول 22 كم وبلغت نسبة التنفيذ 95%.

وأشار وزير النقل إلى ازدواج وتطوير خط بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود/ القباري بإجمالى طول الخط 224 كم وعدد 37 محطة.

وفيما يتعلق بميناء أكتوبر الجاف فتبلغ مساحته 100 فدان ويتكون من (10 مبانى – ساحات تداول بمساحة 60 فدان – وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق بطول 70 ألف م2 وطاقة تداول 720 حاوية/ يوم وتبلغ السعة التخزينية 260 ألف حاوية).

واستعرض خط سكة حديد المناشي/ 6 أكتوبر ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية وذلك بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة “على خط المناشي” الي الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كم، حيث يتضمن المشروع عدد 4 كوبري لتقاطع المسار مع (محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري) و4 محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 اكتوبر والربط مع طريق القاهرة/ اسكندرية الصحراوي.

الميناء الجاف بمدينة السادات

وأشار وزير النقل الى الميناء الجاف بمدينة السادات وخط سكة حديد كفر داود/ السادات ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية، حيث تبلغ مساحة الميناء الجاف 75 فدان وطول خط السكة الحديد 36 كم و4 محطات وبلغت نسبة التنفيذ 61%.

وفيما يخص ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط، فيبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا التى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية فى (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا/ المنصورة/ دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

واستعرض المنطقة اللوجيستية بطنطا وخط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط حيث يتم تطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية والمحطات على الخط بالكامل بطول 118 كم وإزدواج المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم.

الميناء الجاف بـ«مدينة دمياط الجديدة»

ولفت إلى إن الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة يقع على مساحة 14.5 فدان، وأن ميناء دمياط يتم انشاء ارصفة فيه باطوال 6.6 كم لتصبح 13 كم وزيادة العمق من 11 : 14.5 م ليصبح 18م واضافة ساحات تداول بطول 8 كم2 ليصبح الاجمالي 15 كم2 و وزيادة المساحة 11.8 كم2 حتي تصبح 18 كم2.

ولفت وزير النقل إلى أن محطة حاويات (تحيا مصر 1)، حيث يبلغ اطوال ألارصفة 1970 م والعمق 18 م وساحات التداول بطول 922 ألف م2 و طاقة إستيعابية 3.5 مليون حاوية ونسبة تنفيذ 65% والحاجز الشرقى بطول 1425م ونسبة تنفيذ 100% والحاجز الغربى بطول 5400 م ونسبة تنفيذ بلغت 58%.

وأضاف الوزير أن المحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر – 2) تقع خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3.4 كم وأعماق الأرصفة يبلغ 17 م وساحات التداول بطول 2.2 كم2.

واستعرض ممر العريش/ طابا (ميناء العريش البحرى – خط سكة حديد (الفردان / بئر العبد / العريش / طابا / ووصلة شرق بورسعيد) – منفذ طابا البرى)، لافتا الى تطوير كوبرى سكة حديد الفردان بطول 640 م بنسبة تنفيذ 100% وتطوير خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد بلوظة/ شرق بورسعيد بنسبة تنفيذ 25%.

كما استعرض وزير النقل ممر جرجوب/ السلوم (ميناء جرجوب البحرى وإنشاء وصلة جرجوب – تطوير خط سكك حديد مطروح/ السلوم بإجمالى طول 300 كم – ميناء السلوم البرى).

كما استعرض ميناء السلوم البرى الذي يقع على مساحة 286 فدان (41 مبانى – الطرق 400 ألف م2) وشبكات ومرافق (تغذية المياه – الصرف الصحى – الحريق – الكهرباء – محطة تحلية مياه البحر – معالجة الصرف الصحى) بنسبة تنفيذ 100%، مشيرا الى ان المنطقة اللوجيستية بالميناء تبلغ مساحتها 700 فدان.