وزير النقل : مكتب فرنسي عالمي يشرف على تطويرات ترام الرمل

قال الفريق مهندس كامل الوزير إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الإجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية بمشروع ترام الرمل في الإسكندرية. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر النقل…

قال الفريق مهندس كامل الوزير إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الإجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية بمشروع ترام الرمل في الإسكندرية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر النقل الذكي أن الدارسات خلصت لأن يمتد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ويشمل 25 محطة.

كما سيقوم الاستشارى الفرنسى بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهرا.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو وتم توفيرها من خلال قروض من شركاء التنمية الدوليين ” قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة 138 مليون يورو من بنك الإستثمار الأوروبى EIB ومنحة بقيمة 8 ملايين يورو من المفوضية الأوربية بالإضافة إلى 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.