نقل وملاحة

وزير النقل : مكتب فرنسي عالمي يشرف على تطويرات ترام الرمل

قال الفريق مهندس كامل الوزير إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الإجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية بمشروع ترام الرمل في الإسكندرية. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر النقل…

مدحت إسماعيل 3:44 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 3:44 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الفريق مهندس كامل الوزير إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الإجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية بمشروع ترام الرمل في الإسكندرية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر النقل الذكي أن الدارسات خلصت لأن يمتد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ويشمل 25 محطة.

اقرأ أيضا  «القومية للأنفاق» تحصل على منحة بقيمة 8 ملايين يورو لتطوير ترام الرمل

كما سيقوم الاستشارى الفرنسى بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهرا.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو وتم توفيرها من خلال قروض من شركاء التنمية الدوليين ” قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة 138 مليون يورو من بنك الإستثمار الأوروبى EIB ومنحة بقيمة 8 ملايين يورو من المفوضية الأوربية بالإضافة إلى 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا  ميناء بورسعيد يستقبل اليخت السياحي Running on waves
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

توقيع شراكة بين «مواصلات مصر» و«سوبرجيت» في مجال النقل الذكي

مدحت إسماعيل 3:59 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

أحدث طائرات مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لأنجولا في تصفيات أفريقيا للمونديال

دعاء محمود 3:59 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

وزير النقل: تأسيس شركة بـ200 مليون جنيه لنقل ركاب العاصمة الإدارية

مدحت إسماعيل 3:40 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

تعرف على حركة التجارة المتداولة بموانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء

نادية سلام 3:37 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

«القومية للأنفاق» تحصل على منحة بقيمة 8 ملايين يورو لتطوير ترام الرمل

مدحت إسماعيل 3:33 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية اليوم بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 3:32 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21