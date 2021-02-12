وزير النقل : معدل إنجاز أعمال التطوير بمحطة قطارات الإسكندرية وصل إلى 85%

استعرض الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ولفيف من الوزراء، الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تتم بالمحافظة من خلال المتابعة المستمرة.

وفي غضون ذلك قدم وزير النقل المهندس كامل الوزير عرضاً حول عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية فى مجال النقل، منوها الموقف الخاص بمشروعات الجر الكهربائي بالمحافظة، والمتمثلة في مشروعى مترو أبو قير، وترام الرمل.

وتطرق وزير النقل إلى مشروع تطوير محطة مصر للقطارات بالإسكندرية، مشيراً إلى أن معدل إنجاز أعمال التطوير وصل إلى 85%، وأن تلك الأعمال تتضمن الترميم الأثري للواجهات، وتطوير مكاتب السكة الحديد، بالإضافة إلى تطوير صالة تذاكر الدرجة الثالثة، وتطوير أرصفة (1 – 2 – 3)، وتطوير الساحة الأمامية والجانبية للمحطة، وترميم السور الأثري بالمحطة.

“الشريف” يستعرض خطته لتطوير ميادين الإسكندرية



من جانبه، عرض محافظ الإسكندرية مجموعة من المخططات لتطوير عدد من الميادين بالمحافظة على غرار ما حدث في ميدان التحرير، مشيراً إلى أنه من بين هذه الميادين: ميدان المرسي أبو العباس، وميدان المساجد، وميدان المنشية، كما استعرض المحافظ مخطط تطوير أحد أسواق الباعة الجائلين بالمحافظة.

وأضاف كامل الوزير ضمن حزمة المشروعات المقامة بالإسكندرية ، الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطة متعددة الأغراض، حيث أوضح أن المشروع يتم إقامته على مساحة نحو 500 ألف م2، ويتضمن إقامة عدد من الأرصفة بإجمالى أطوال تصل إلى 2.5 كم، وبعمق من 14.5 إلى 17.5م، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، فضلاً عن أنها ستوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، و 3000 غير مباشرة، لافتا إلى ما تم تنفيذه من أعمال حتى الآن تتعلق بإزالة العوائق، وأعمال تحسين التربة، وغيرها.



كما تناول وزير النقل الموقف الخاص بمحاور ربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة بمحور التعمير، مشيراً إلى أنها تتضمن تنفيذ مشروع ربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير (محور 27)، وذلك من خلال إنشاء محور بطول 2.4 كم بعدد 4 حارات، إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط باب 54 بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى (محور 54)، وذلك من خلال إنشاء كوبري بطول 2.3كم لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الورديان، ومنع التكدس المروري بطريق المكس، فضلاً عن تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (محور الدخيلة).



وتطرق المهندس كامل الوزير، إلى الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن الجراج يتكون من خمسة طوابق، بمساحة اجمالية تصل إلى 75000م2، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4000 سيارة، كما تناول الموقف الخاص بالأراضى المتاخمة لميناء الإسكندرية، وما تم ضمه منها حتى الآن، موضحاً أن هذه الأراضى تأتى ضمن خطة التوسعات الخاصة بالميناء.



وفي سياق موازٍ عرض اللواء أحمد العزازي موقف الأراضي المقترحة لاستكمال مشروع “بشاير الخير” في نطاق محور المحمودية، بمحافظة البحيرة، وكذلك مشروع تطوير منطقة استاد برج العرب.



فيما أشار وزير السياحة والآثار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية، كما سيتم البدء في إجراء حملة موسعة لترميم جميع التماثيل القائمة في الميادين المصرية.



جاء ذلك الإجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد السيد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، والمهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطى، ومحمد صلاح عبد ربه، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية.