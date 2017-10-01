وزير النقل: مشكلات السكة الحديد هندسية ونعمل على تطوير بنيتها الأساسية

محمود محسنقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة لديها خطة واضحة المعالم تهدف إلى تطوير السكة الحديد، من أجل زيادة نسبة نقل البضائع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة للركاب، مضيفا أن مشكلات السكة الحديد هندسية بنسبة %100.وأوضح أن تطوير البنية الأساسية هو أولى خطوات تطوير السكك الحديدية، لافتاً

محمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة لديها خطة واضحة المعالم تهدف إلى تطوير السكة الحديد، من أجل زيادة نسبة نقل البضائع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة للركاب، مضيفا أن مشكلات السكة الحديد هندسية بنسبة %100.

وأوضح أن تطوير البنية الأساسية هو أولى خطوات تطوير السكك الحديدية، لافتاً إلى أن ذلك يشمل القضبان والإشارات، وأنه تأخر منذ 50 عاما (1967).

وأضاف أن دولا كثيرة فى العالم تعمل بنظام «ATCS level 2 » فى السكك الحديدية، موضحا أننا لانزال نعمل بنظام الإشارت الميكانيكية، لافتا إلى ضرورة تحويل الإشارات الميكانيكية إلى إشارات كهرباء، تعمل طبقا لنظام «level 1»، ثم « level 2». متابعا : «شوف احنا اد ايه متأخرين».

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف نقل 25 مليون طن بضائع فى عام 2022، بينما ترتفع لـ60 مليون طن فى عام 2030، موضحا أن ذلك يبدأ من تطوير البنية الأساسية، ومن ثم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهى تطوير قوة الجر،موضحا أن تطوير المحطات أو العربيات يأتى بعد تطوير البنية الأساسية.

ولفت إلى أنه بعد تطوير البنية الأساسية ننظر إلى قوة الجر، لافتا إلى أن 85 % من الجرارت التى تمتلكها السكة الحديد قديمة جدا، موضحا أن السكة الحديد قامت بجلب 81 جرارا عام 2008، ولم يتم إبرام عقد صيانة، مما أدى إلى توقف هذه الجرارت بسبب أمور بسيطة جدا «أشياء تتعلق بالـ »software».

وأشار إلى أننا نهدف حالياً إلى تقوية الجر، وقوة الجر لا تنهض بين عشية وضحاها، والأمر يتطلب بعض الوقت.

وقال إن ما نقوم به الآن هو إعادة إحياء الـ81 جرار من خلال العقد المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع، ويتم إصلاحها بورش الهيئة، وعندما تنتهى عملية الإصلاح سوف ترتفع قوة الجر، ويضاف إلى ذلك بأننا نأمل أن تأتى الجرارت الجديدة فى نهاية العام المقبل.

ولفت إلى أن الراكب سوف يشعر بتحسن الخدمة ابتداء من شهر سبتمبر 2018، وذلك عندما يجد الراكب خط القاهرة – الإسكندرية تمت كهربة بالكامل، وذلك من خلال زيادة سرعة القطار، و يقوم العاملون فى هذه الفترة بالعمل على كهربة الإشارات وفك الارتباط مما يعمل على تقليل السرعة.