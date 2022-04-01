أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على سرعة اعتماد تعديل اللائحة الخاصة بميناء دمياط من كافة الجهات المعنية وخلق كوادر جديدة مؤهلة بالميناء والدفع بها في المناصب القياديةو استمرار تنفيذ كافة المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على الرغم من جائحة كورونا والازمة العالمية والالتزام التام بنهوها في مواعيدها المخططه

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير



جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لميناء دمياط حيث كان في استقباله اللواء وليد عوض رئيس هيئة الميناء فى اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف الموانىء البحرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجاره واللوجيستيات

وعقد وزير النقل اجتماعًا موسعا مع العاملين بالميناء وفي بدايته قدم الوزير التهنئة لكافة العاملين بالميناء بمناسبة شهر رمضان المبارك مشيرا الى أنه منذ توليه حقيبة النقل فقد تعهد أمام فخامة الرئيس والشعب المصري بأن تكون كافة هيئات وقطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري ومن خلال تطريرها وتحديثها ومنها ميناء دمياط احد اهم الموانىء المصرية الذي يشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في اضافة عوائد مالية للاقتصاد القومي.

مؤكدا على ضرورة أن يتم العمل على زيادة الإيرادات بالميناء وزيادة حركة التداول وحركة الترانزيت مع تقليل المصروفات و الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وقيام كل عامل بأداء المهام الموكلة اليه وفقا للتوصيف الوظيفي له لافتا الى ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء وان الحافز لمن يستحق وبناءا على مايقدم من عمل ووفقا للضوابط القانونية المحددة لذلك .

كما أشار وزير النقل إلى ضرورة سرعة اعتماد تعديل اللائحة الخاصة بالميناء من كافة الجهات المعنية وخلق كوادر جديدة مؤهلة بالميناء والدفع بها في المناصب القيادية بالميناء وأكد الوزير على استمرار تنفيذ كافة المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على الرغم من جائحة كورونا والازمة العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة.

كما اطلع الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهمها مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565 م وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحى وتقليل معدلات الاطماء كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2 والتي ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ومن المنتظر الانتهاء منها أخر العام الحالى ، كما تابع وزير النقل أخر مستجدات مشروع تعميق الممرالملاحى وحوض الدوران للوصول الى عمق 18.5 م والذي من المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الحالى .

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها مشيراً إلى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ .