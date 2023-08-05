وزير النقل: مشروع الـ«BRT» يستهدف القضاء على المواقف العشوائية فوق «الدائري»

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن مشروع الأتوبيس الترددي “BRT” يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، ويسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية، ورافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات .

وتابع وزير النقل تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورًا بكوبري الوراق.

وقال الوزير إنه يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالًا وجنوبًا، إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، وكذلك أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى (9 د)، الذي يبلغ طوله 3 كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، حيث جار حاليًّا تكثيف الأعمال لنهوها فى التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

وتم تفقُّد أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب، وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلومترًا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُّ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

متابعة أعمال منظومة النقل الذكي

كما تابع الوزير التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

وكذلك متابعة أعمال إنشاء وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي “BRT”، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطات (أكاديمية الشرطة والسويس وعدلي منصور والسلام وعرابي ومؤسسة الزكاة ومسطرد وبهتيم وشبرا بنها إسكندرية الزراعي).

وأكد وزير النقل تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم الذي سيمثل نمطًا حضاريًّا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها.

واطلع على الموقف التنفيذي للمحطات التي تبلغ 49 محطة، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع “BRT” الجاري إنشاؤها حاليًّا.

وتفقَّد وزير النقل المناطق الفنية والإدارية لشحن الأوتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات “BRT” ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وأكد ضرورة تكثيف الأعمال، خاصة أن الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين، في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

كامل الوزير: سيتم القبض على من يقوم بإلقاء المخلَّفات وتسليمه للنيابة العسكرية

وقد تلاحظ، خلال الجولة، إلقاء مخلفات على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها مثل أماكن تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، حيث وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء تلك المخلفات وتسليمهم للنيابة العسكرية؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث، والمحافظة على أرواح المواطنين، والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق، وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان، كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بتنفيذ أعمال النيوجرسي وفقًا لقياسات الجودة العالية.

وأكد الوزير أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة.

وأضاف: “أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى، والتي شملت المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم قد أسهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية”.

ولفت وزير النقل إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي “BRT”، وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات “BRT”.