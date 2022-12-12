وزير النقل: مشروع الربط الملاحي « فيكتوريا - البحر المتوسط» يلعب دورا قويا في تحقيق اجندة افريقيا 2063

اكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، على اهتمام الحكومة المصرية بمشروع الربط الملاحي ” فيكتوريا – البحر المتوسط”،في ضوء الأهمية الإستراتيجية، ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية ، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع “VICMED” ، والإتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع.

اضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد اليوم، ان المشروع يتسم بعده من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ، والعمل على فتح أسواق جديدة للإستثمار ، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .