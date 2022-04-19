قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 تبلغ 1.7 تريليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN لسرد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعرب الوزير عن بالغ سعادته للمشاركة في هذا الحفل.

وقال وزير النقل إن وزارة التعاون الدولي تعد هي بوابة الحكومة المصرية في تحقيق الشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأضاف: منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لخطة بناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كل ربوع الوطن لتنفيذها، من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، لتحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل النصيب الأكبر من تلك الخطة، ومما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقارير التنافسية الدولية.

رؤية وزارة النقل لا تقتصر على مفهوم نقل الركاب والبضائع بل المشاركة في التنمية المستدامة الشاملة

وأشار وزير النقل إلى إن رؤية الوزارة في تخطيط وتنفيذ مشروعاتها لا تقتصر على مفهوم نقل الركاب والبضائع بل تتخطي ذلك إلى المشاركة في التنمية المستدامة الشاملة للدولة، من خلال توفير شبكات النقل المختلفة وخاصة النقل الاخضر المستدام صديق البيئة، وتكاملها لخدمة متطلبات التنمية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وتابع وزير النقل “وفى ضوء ذلك تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة (الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي ، الموانئ البحرية، النقل النهري، الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية)، وتبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 حوالي 1.7 تريليون جنيه.

ولفت إلي الدور الكبير للشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية في تنفيذ العديد من مشروعات خطة تطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وأهمها مشروعات الجر الكهربائي لتطوير منظومة النقل الجماعي فى القاهرة والإسكندرية ومشروعات تطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة على شبكة السكك الحديدية.

وأشار إلى مشروعات الشراكة مع حكومة الصين والتي تتمثل في خط القطار الكهربائي الخفيف “LRT” (السلام/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103.3 كم.

وذكر وزير النقل أن هناك مشروعات شراكة مع الحكومة الفرنسية في تطوير واعادة تأهيل الخطين الاول والثاني واستكمال الخط الثالث لمترو الانفاق، علاوة على توريد 55 قطار للتشغيل علي الخط الأول للمترو، فضلا عن أنه جاري التفاوض على تنفيذ اعمال الانظمة الكهروميكانيكية، بالاضافة الي تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو.

مشروعات الشراكة مع كوريا الجنوبية

وبخصوص مشروعات الشراكة مع حكومة كوريا الجنوبية، قال الوزير أنها تتمثل في توريد 32 قطار للتشغيل علي الخط الثالث للمترو الأنفاق، بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (نجع حمادي/ الأقصر/ أسوان)، علاوة على تصنيع 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث بالتعاون مع شركة نيرك بشرق بورسعيد، وهذا نموذج واضح وشراكه واضحة للتعاون بين القطاعين الخاص المصري والدولي.

وبالنسبة لمشروعات الشراكة مع الحكومة الاسبانية، أوضح وزير النقل بأنها في اعادة تأهيل 23 قطار للخط الاول للمترو، علاوة على اعادة تأهيل 35 قطار للخط الثاني للمترو، بالإضافة إلى ازدواج وكهربة اشارات خط سكة حديد (قليوب/ منوف/ طنطا)، وازدواج وكهربة اشارات خط سكة حديد (قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق)، وازدواج وكهربة اشارات خط سكة حديد (طنطا/ ميت غمر/ الزقازيق).

وذكر أن هناك مشروعات شراكة مع حكومة النمسا، حيث تم توريد 12 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة، وجاري توريد 4 ماكينات لتجديدات وصيانة السكة، وجاري التفاوض لتوريد 38 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة لشبكة القطار الكهربائي السريع.

وبالنسبة لمشروعات الشراكة مع البنك الدولي فهي تتمثل في تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (إسكندرية/ القاهرة/ نجع حمادي).

وبخصوص مشروعات الشراكة مع بنك الاستثمار الأوربي EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD فتتمثل في المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، ومترو أبو قير (الإسكندرية – محطة مصر)، وتطوير نظم الإشارات وازدواج خط سكة حديد (طنطا/ المنصورة/ دمياط).

وأضاف الوزير أن هناك مشروعات شراكة مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوربي EBRD في مترو أبو قير (الإسكندرية – محطة مصر)، وتوريد 100 جرار جديد لدعم أسطول الجرارات بالسكة الحديد، وتوريد 6 قطارات للتشغيل علي الخط الثاني للمترو، وتوريد 6 قطارات متكاملة لشبكة السكك الحديدية.

مشروعات الشراكة مع شركة سيمنز العالمية

وبخصوص مشروعات الشراكة مع شركة سيمنز العالمية، قال انها تتمثل في انشاء شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم تقريبا (الخط الأول: “السخنة/ مرسى مطروح/ الفيوم” بطول 660 كم، الخط الثاني: “الفيوم/بني سويف/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل” بطول 1100 كم، الخط الثالث: “قنا/ الغردقة/ سفاجا” بطول 225 كم.

وتمنى وزير النقل أن تحقق هذه الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN إبراز المجهودات الكبيرة والطفرة النوعية في المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشراكات بين الدولة المصرية والدول والحكومات الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المجالات والتي لها تأثير إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.