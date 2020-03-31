وزير النقل : مشروعاتنا لن تتوقف والفيروس اللعين لن يهزمنا

قال إن مستحيل والمصريين اللي بنوا الأهرامات واللي عملوا مشروعات عملاقة لا يمكن يستسلموا

أكد وزير النقل ، الدكتور كامل الوزير ، مساء الثلاثاء، أن مشروعات الوزارة لن تتوقف ، وفيروس كورونا اللعين لن يهزمنا ويجعلنا نتوقف.

وزير النقل : مش هينفع نقفل كل مصانعنا ومشاريعنا اللي هتخش الخدمة

وقال وزير النقل في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسوؤليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “إحنا من أول يوم واخدين توجيه من سيادة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) ودولة رئيس الوزراء (الدكتور مصطفى مدبولي) أن الحياة لن تتوقف”.

وأضاف: “مش هينفع نقفل كل مصانعنا ومشاريعنا اللي هتخش الخدمة، ونشتغل اه لكن نعقم ونطهر وننشر ثقافة الوعي ومحاربة الفيروس اللعين”.

واستدرك: “لكن الفيروس لن يهزمنا بالعكس ده محفز لينا إن شاء الله فيما بعد نشوف إجراءاتنا بقى نراعيها لكن نوقف الحياة ؟ لا مستحيل والمصريين اللي بنوا الأهرامات واللي عملوا مشروعات عملاقة لا يمكن يستسلموا”.

وأكد على أهمية تجاوز محنة الفيروس قائلا: عايزين نخرج من هذه المحنة وإحنا أقوياء، أه فيه ناس لازم تقعد في البيوت والسيدات اللي عندهم أطفال وجايز الشغل بتاعهم مش مهم أوي أه يقعدوا، لكن أنا أعرف سيدات عملها مهم لازم تروح وكذلك العمل في المصانع”.

كامل الوزير : يارب فيروس كورونا اللعين مايأثرش على خططنا ومعنوياتنا

وقال: “يارب هذا الفيروس اللعين مايأثرش على خططنا ومعنوياتنا وان شاء الله نوصل 30 يونيو نلاقي سكة حديد جديدة متطورة وآمنة و القطارات اللي وصلت النهاردة مشحونة من أمريكا والمصانع بتاعتها واتكلمنا مع المسئولين هناك وقولنالهم مش لازم تتوقفوا”.

وأضاف: “إحنا عندنا 800 جرار لما تسلمت المسئولية منهم 400 عطلانين، يعني 50% من طاقتنا عطلانة، لما قولنا لازم نقوم بالسكة الحديد وكل مرافق النقل طلبت ميزانية ولقيت لازم نجري ونسرع شوية علشان نحقق التوجيه اللي قاله سيادة الرئيس علشان نحقق سكة حديد متطورة وجديدة”.

وتابع: “إمبارح كان عندنا مشكلة في قطار الزقازيق القاهرة .. فوجئنا بأعداد كبيرة جدا جاية من الزقازيق للقاهرة الساعة 6:30، ولو أنا معنديش جرارات ومعنديش قطار احتياطي مش هقدر اطلع قطار وإمبارح طلعت 28 قطار سكة حديد للضواحي علشان أحل المشكلة وقطار كل نص ساعة ولو ماعندناش القطارات والعربات ومش مؤهلين هنتزنق ولكن الحمد لله حلينا المشكلة”.