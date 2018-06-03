وزير النقل: مخطط عام الموانئ يحدد أولويات الاستثمارات المستهدفة

مدحت إسماعيل ونادية صابرقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن المخطط العام للمواني المصرية المقرر إعداده، عبر الأكاديمية البحرية، سيحدد الأولويات لتطوير الموانئ، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المقرر ضخها، إلى جانب تحديد الفرص الواعدة بميناء شرق بورسعيد باعتباره أكبر الموانئ البحرية فى الترانزيت.

مدحت إسماعيل ونادية صابر

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن المخطط العام للمواني المصرية المقرر إعداده، عبر الأكاديمية البحرية، سيحدد الأولويات لتطوير الموانئ، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المقرر ضخها، إلى جانب تحديد الفرص الواعدة بميناء شرق بورسعيد باعتباره أكبر الموانئ البحرية فى الترانزيت.

وأضاف فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع “عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030” أن الهدف من الدراسة أو المخطط، وضع الطاقة التكاملية للموانئ وعدم منافسة بعضها لبعض فى نفس الاعمال، وجعل المنافسة للدول المجاورة، وتعظيم دور الموانئ اللوجيستية، مؤكداً أن القيادة السياسية وجهتأن تكون الموانئ البحرية مركزا للتجارة العالمية.

وقع الاتفاق هشام عرفات وزير النقل والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.