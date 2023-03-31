وزير النقل: محور «بنها - دمياط» يخدم انتقال الأفراد والبضائع بين محافظات الدلتا

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن مشروع إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الفريق مهندس

الوزير لمتابعة تنفيذ اعمال توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم وبعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية.

وذكر وزير النقل إن المشروع يخدم حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط)، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافه من شربين حتى دمياط، حيث يعتبر المشروع جزء من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط لفصل واستيعاب الكثافات المرورية العالية، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

واستعرض الوزير خلال جولته الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والانتهاء من أعمال تنفيذ ممشى للاهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر بالإضافة الى الانتهاء من المسافة من بنها حتى اسنيت بطول 7 كم، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لقطاعات الطرق المختلفة بالمشروع.

مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال

ووجه وزير النقل بضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي، وكذلك الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو قطاعات المشروع المختلفة، بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأول في المسافة من بنها حتى كفر شكر بطول 15 كم منتصف مايو القادم، والانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023 واستمرار العمل في المرحلة الثالثة من ميت غمر لاجا، بحيث يكون اتجاه المرور بعد افتتاح كل مرحلة، ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

واكد على ضرورة الاهتمام بالعلامات الإرشادية ووضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق، وكذلك استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه المياة المطلوبه للزمامات الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي.

هيئة الطرق تُنسق مع وزارة الري للمحافظة على القطاع المائي

وتقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزارة الري في اطار المحافظه على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعه من الانهيار، حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضيه وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحمايه المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الاراضي الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي.

وتابع وزير النقل الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية، حيث يشتمل المشروع على 38 عمل صناعي (20 كوبري علوي + 4 كباري مشاة + تطوير 4 سطحية + 8 مأخذ سطحية + نفقان).

كما اطلع وزير النقل على الموقف التتفيذي للكباري مثل (كوبري قنطرة بحر مويس الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكوبري جمجرة الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكوبري أسنيت الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكوبري كفر شكر الذي بلغت نسبة تنفيذه 99%، وكوبري المنشأة الكبرى الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكوبري صهرجت الكبرى الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، وكوبري ميت العز الذي بلغت نسبة تنفيذه 31%، وكوبري المعصرة الذي بلغت نسبة تنفيذه 22%، وكوبري ميت ناجي الذي بلغت نسبة تنفيذه 10%، وكوبري الصافورية الذي بلغت نسبة تنفيذه 37%، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 75%، وكوبري دقادوس الذي بلغت نسبة تنفيذه 11%، وكوبري ابونبهان الذي بلغت نسبة تنفيذه 28%.