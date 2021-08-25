استثمار

وزير النقل: محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية ستكون مركزا إقليميا للتجارة

وزارة النقل تعتمد على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتلعب دورا حيويا فى منظومة النقل الحديث
مدحت إسماعيل 5:48 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 5:48 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزيرالنقل تم اليوم توقيع عقد شراء ١٢ ونش ساحة كهربائى عملاق (E-RTG) لمحطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة ليبهر لأوناش الحاويات والتي تعد أحد رواد صناعة المعدات البحرية الثقيلة عالميا.

وقام بتوقيع العقد لواء عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية وجيرارد أنطوني بنيان العضو المنتدب للتسويق والمبيعات لشركة ليبهر لأوناش الحاويات.. وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد ٣٥٠ مليون جنيه ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للمحطة .

وجاء فى كلمة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والتي ألقاها نيابة عنه اللواء بحري عبدالقادر درويش خلال مراسم توقيع العقد، إن وزارة النقل تعتمد على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتلعب دورا حيويا فى منظومة النقل الحديث التى تستهدفها الوزارة .. كما أن للمحطة دور رئيسي في تحول ميناء الاسكندرية لمركز اقليمي للتجارة واللوجستيات لارتباطها المباشر بالقطار الكهربائي السريع الذي يربط موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وكما تعتبر إحدى المحطات الهامة لتغذية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر الصناعية .

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كما أكد الوزير على السعي الدائم لشراكة عالمية مع رواد الصناعة فى كافة مجالات النقل بهدف نقل الخبرات والحصول على أفضل المعدات لتحقيق أعلى معدلات أداء وأكبر إنتاجية.

وأشار الى أهمية هذا العقد كإحدى الخطوات الهامة لتجهيز وإعداد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض للعمل العام القادم مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى و جودة المعدات.

ولفت الى ان التطلع نحو استمرار تعاون شركة ليبهر مع شركة المجموعه المصرية للمحطات متعددة الأغراض فى كافة مشروعاتها الحالية والمستقبلية نظرا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال .

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ومن جانبه أشاد جيرارد أنطوني بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية في ميناء الإسكندرية، وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر خلال الأعوام الأخيرة، وكذك جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير البنية التحتية في الموانئ المصرية.. مشيرا الى أن شركة ليبهر ستقوم بتدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الاوناش من خلال مرحلتين الأولى تدريب عناصر في ايرلندا، والمرحلة الثانية تدريب عناصر من أطقم التشغيل في الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح الاعطال اليومية.

جدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية قد قامت بالتعاون مع الشركة الفرنسية «CMA CGM» مشغل المحطة باختيار مواصفات فنية عالية لأوناش الساحة الكهربائية (E-RTG) هى الأولى من نوعها في مصر كما أنها ذات إنتاجية عالية وتحقق أهداف وزارة النقل للمساهمة في بيئة نظيفة والابتعاد عن استخدام المعدات الملوثة للبيئة.

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ومشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر وأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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