وزير النقل متفاعلا مع تخفيف الأحمال: أنا شغلت التكييف على 25 (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، مساء الثلاثاء إنه قام بتشغيل التكييف في مكتبه على درجة 25 بعدما ما كان يعمل على 18، مشيرا إلى أن الأزمة ستمر مع انتهاء موجة الحر الشديدة الحالية.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي، أحمد موسى، عبر قناة “صدى البلد”.

وتطرق الوزير إلى موضوع تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، قائلا:”أنا في المكتب فؤجئت التكييف كان شغال على 18 قومت وشغلته على 25 “.

وأضاف: “اية المانع نخفض استهلاكنا ونطفي الشوارع الرئيسية هو احنا مش بنستورد السولار والمازوت والغاز بالعملة الصعبة، هو في مانع”.

وتابع: “في ناس في اول الأزمة اتريقوا وقالوا مصر منورة ولكن ألمانيا مطفية لا دا ألمانيا عارفة الصح لأنها دولة عظمى”.

واستطرد: “اعتقد موضوع تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء قل والناس نفسها تفاعلت مع الحكومة، وبدء الاستهلاك يقل، والموجة الحارة كلها 22 يوم وتنتهي في نهاية شهر أغسطس”.

وأكد أن هذه الأزمة ستمر.