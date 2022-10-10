وزير النقل: ماكينات حفر الخط الرابع للمترو تصل نهاية الشهر الحالي من ألمانيا

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الماكينات الأربع التي تم التعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت الألمانية لحفر الخط الرابع للمترو سيتم شحنها من ألمانيا لتصل مصر مع نهاية هذا الشهر، معربا عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل لفرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل في مصر أهمها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، وكذلك مشروعات إنشاء الأنفاق في القاهرة الكبرى أو أسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية.

ومن جهته، أكد السفير الألماني بالقاهرة عن سعادته بتقدير الشعب المصري والحكومة المصرية لألمانيا وللصناعات الألمانية، مشيرا إلى التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات مثل التعليم والصناعة والطاقة والنقل، لافتا إلى الحرص من الجانب الألماني على زيادة حجم التعاون المشترك.

معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع تسير وفقاً للخطة الزمنية

واستعرض وزير النقل التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم)، حيث أكد وزير النقل أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار التي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر والأخوار التي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية.

وأشار إلى أن هناك تقدما كبيرا في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم تسليمه إلى شركة سيمنز الألمانية العالمية في الموعد المتفق عليه للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية.

وأضاف وزير النقل أنه سيتم تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

وأكد السفير الألماني في ختام الاجتماع أن المستشار الألماني والحكومة الألمانية وشركة سيمنز حريصين على تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.