وزير النقل: لن أترك الطريق الدائري يقهرني وسننفق عليه 4.5 مليار في عامين ماليين

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه حصل على موافقات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتطوير الطريق الدائري بتكلفة 4.5 مليار جنيه خلال عامين ماليين وذلك من خلال جزء من موازنة الدولة وتبرعات من البنك المركزي…

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه حصل على موافقات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتطوير الطريق الدائري بتكلفة 4.5 مليار جنيه خلال عامين ماليين وذلك من خلال جزء من موازنة الدولة وتبرعات من البنك المركزي وبنوك مصر والأهلي إضافة إلى الإعلانات التى تحصلها الوزارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : لن أترك الطريق الدائري يقهرني وعرضت على الرئيس وهنخليه 7 حرات رايح و7 جاى.

وقال إن الطريق الدائري سيبقى مفخرة للمصرين وتم دعم من البنك المركزي ب600 مليون سنويا لتصل على مدار 3 سنوات 1.8مليار جنيه و400مليون من البنك الأهلي .

وتابع وزير النقل : هنطور كوبري المنيب وهنخليه 8 حارات رايح يعني هنبني كبري جنبه لتوسيع الطريق وهنشتغل على إمكانياتنا وهنوسع في الأمكان اللى هينفع نوسع فيها مشيرا الى أن ميزانية الطرق كبيرة وسيتم رفعها العام المالي المقبل.