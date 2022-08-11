وزير النقل للمستثمرين : مصر لم تذهب أبداً للتحكيم الدولي ضد أيٍ من شركائها وأي مشكلة «تتحل على الطرابيزة»

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، للشركاء المستثمرين من الشركات العالمية والتحالف الذي وقع معه عقد اليوم أن مصر لم تذهب أبداً للتحكيم الدولي ضد أياً من شركائها في المشروعات المختلفة، ولو أن هناك مشكلة «تتحل على الطرابيزة»، بما يضمن مصالح الطرفين.

و أكد وزير النقل ، أن أي تحالف عالمي يريد العمل مع الدولة المصرية، لزيادة حجم البضائع التي تدخل لمصر سواء صادرة أو واردة أو ترانزيت؛ مرحب به ، وهذا مطبق وتقوم به كل دول العالم التي تتعاون مع التحالفات العالمية، وليس مصر فقط ، وطالما يصب التعاون في مصلحة الاقتصاد المصري والاستثمار والشعب المصري فأهلاً به.