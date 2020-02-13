وزير النقل للمحافظين: إجراءات لإيقاف فتح المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد

وعرض الوزير للإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات التي تقع على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل في اجتماع مجلس المحافظين، عددا من الملفات ذات الأولوية بالوزارة الفترة الحالية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، وأكد خلالها على ضرورة إيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد بعد إغلاقها.

وعرض الوزير للإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات التي تقع على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات.

وأشار إلى أنهت تتنوع ما بين تعديات أهالي مثل مبانٍ، أو أكشاك، ومحلات، أو أسواق.

وتشمل أيضا تعديات وتجاوزات أخرى من الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكد وزير النقل ضرورة تفعيل التعاون بين المحافظات وهيئة السكك الحديد لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط الشبكة بعد إغلاقها.

بجانب تفعيل دور المحليات ومديريات الأمن في المحافظات لاستدامة غلق هذه المعابر العشوائية.

وعرض الوزير للإجراءات المقترحة حتى يتم إزالة المعوقات التي تعرقل تطوير المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديد.

وقال أنه تم حصر بعض العراقيل بعدد 108 مزلقانات بنطاق 19 محافظة.

وهي تتمثل في وجود إشغالات مثل إقامة الأكشاك، والمحلات، والأسواق، ومواقف السيارات، وعرض للإجراءات المقترحة لتطوير المزلقانات.

وأكد المهندس كامل الوزير على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للتصدي لظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية.

وتشمل تعديات مثل إنشاء الأبنية المخالفة داخل حرم الطريق تعوق أعمال التطوير والتوسعات المستقبلية لهذه الطرق وتحولها لطرق محلية غير آمنة لمرورها داخل الكتل السكنية.

وأكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات نزع الملكية والأعمال الخاصة بتحويلات المرافق لضمان عدم تأخر برامج تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، وحتى يتم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها في موازنة الهيئة.

وعرض وزير النقل لجهود الحد من إنشاء المطبات العشوائية على شبكة الطرق والتي يقوم بتنفيذها الأهالي وبعض إدارات المحليات.

وأشار إلى أنها تتم بصورة غير مطابقة للمواصفات، وتؤدي لحدوث مشاكل في الرصف أهمها تخدد الطريق، وقد تتسبب في وقوع الحوادث.

وأكد الوزير ضرورة معاونة هيئة الطرق والكباري لتذليل الصعاب لتنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية في داخل المحافظات.

وعرض لجهود إزالة العشوائيات أسفل الكباري التي تتبع هيئة الطرق والكباري لخطورتها على سلامة المنشأ.

وأكد على عدم الترخيص بأي نشاط أسفل الكباري إلا بعد التنسيق والتصديق من هيئة الطرق والكباري والنقل البري.

وخاصة أسفل كباري الطريق الدائري و الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي.

وعرض وزير النقل للدور المطلوب من الأحياء بمحافظات القاهرة الكبرى لوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأشار إلى وضع خطة للإحلال وتجديد للمعديات العاملة على نهر النيل حاليا (أفراد وعربات ) التابعة للمحافظات، وسيكون التنفيذ على عدة مراحل وتحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري.

وناشد وزير النقل المحافظات لمعاونة هيئة النقل النهري في إنشاء الموانئ النهرية.

وأكد أهميتها لخدمة المحافظات، وتوفير فرص عمل للمواطنين وتسريع الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء تلك الموانئ.