وزير النقل للسيسي: سنرفع أسعار تذاكر السكك الحديدية 25%

المال - خاص قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة ستضطر إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية بنسب تتراوح بين 20 – 25%، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحي. وأكد عرفات، خلال عرض مشروعات السكك الحديدية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروعات

المال – خاص

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة ستضطر إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية بنسب تتراوح بين 20 – 25%، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحي.

وأكد عرفات، خلال عرض مشروعات السكك الحديدية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى العام 2022.

وتابع عرفات: “هناك تشوه كبير في التدفقات المالية للسكة الحديد.. هنضطر نرفع أسعار الخدمات الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف، وحتى يستمر المرفق في العمل”.

وذكر أن هناك خطوط قصيرة بالسكك الحديدية لا يتجاوز سعر التذكرة فيها جنيه واحد، مشدداً على أن الجانب الأكبر من خسائر المرفق يأتي من تلك الخطوط.

وأوضح أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بين 1,9 مليار جنيه عوائد من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5,5 مليار جنيه.

وأضاف عرفات أن هيئة السكك الحديدية مكبلة بمديونيات بلغت 40 مليار جنيه مضافاً إليها الفوائد، مؤكدًا أن هناك مساعي لتعظيم إيرادات السكك الحديدية عبر نقل الحاويات، والهيئة تمكنت لأول مرة في تاريخها من إبراهم عقد إعلانات بقيمة تتجاوز مليار جنيه.

وسرد وزير النقل عدد واسع من مشروعات السكك الحديدية الجاري تنفيذها ما بين التعاقد على عربات وجرارات جديدة، بخلاف تحديث إشارات بعض الخطوط وإنشاء مزلقانات جديدة.

وطالب السيسي من وزير النقل بأن تكون الزيادة المخطط لها في أسعار تذاكر السكك الحديدية مناسبة وفي حدود المعقول.