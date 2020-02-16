وزير النقل لسفير الهند: تحويل 117 مزلقانًا إلى العمل بالنظام الإلكتروني

شارك في لقاء وزير النقل، رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل،

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير -اليوم الأحد- السفير الهندي بالقاهرة راهول كواليشيرايت، وذلك لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

شارك في لقاء وزير النقل، رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل، وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند والرغبة المشتركة في دعم التعاون المشترك.

السكة الحديد

واستعرض الوزير التعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، والمتمثل في تنفيذ شركة كيرنكس الهندية لتطوير 125 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الالكتروني، وتم الانتهاء من 117 مزلقانًا منها.

وشدد وزير النقل إلى ضرورة ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع الهام، الذي يساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية.

منتدى الهند إفريقيا

وأكد السفير الهندي أن قمة منتدى الهند إفريقيا التي عقدت في عام 2015، أتاحت خط ائتماني إضافي لدعم عدد من المشروعات، من بينها مشروعات البنية التحتية في إفريقيا.

وأشار إلى رغبة الشركات الهندية في التعاون في مجال السكك الحديدية في مصر.

وأكد الوزير على أن منظومة السكة الحديد في مصر تشهد تطورًا كبيرًا في كافة قطاعاتها، وأن التعاون في كافة المشروعات يتم عن طريق النشر العلني على كافة الشركالت العالمية المتخصصة بالمجالات المختلفة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.

تعاون مشترك

وأضاف أن هناك عدد من المشروعات يمكن أن تشكل مجالًا للتعاون الاستثماري بين الجانبين، مثل مشروعات انشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة وازدواج خطوط أخرى، وفقًا للمواصفات التي تضعها هيئة سكك حديد مصر على أن تكون متزامنه مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

ولفت إلى أنه في ضوء اهتمام الجانب الهندي بالتعاون المشترك مع الدول الإفريقية، فإنه يمكن التعاون الاستثماري بين الهند ومصر في تمويل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان.

وكذلك التعاون الاستثمارى المشترك فى تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي غرب النيل، خاصة وأنه جزء من طريق القاهرة – كيب تاون، وسيوجه التعاون التمويلي فى تنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون محورًا هامًا للتعاون التجاري بين الدول الإفريقية، ويخدم المواطن المصرى والإفريقى، وسيفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.