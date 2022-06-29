وزير النقل : لدينا مخطط شامل ومتكامل لتطوير كل الموانئ البحرية

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة لديها مخطط شامل لتطوير كل الموانئ البحرية، موضحًا أنه تم الانتهاء من بعض المشروعات وجارٍ استكمال البعض الآخر، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 2014- 2022.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في ميناء الإسكندرية مثل إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه،

بالإضافة إلى إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه، علاوة على بناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381.3 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي (محور 54) بتكلفة 905 ملايين جنيه.

وأوضح وزير النقل أنه جارٍ العمل في تنفيذ عدة مشروعات في ميناء الإسكندرية مثل إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 بتكلفة 7 مليارات جنيه،

إلى جانب إنشاء رصيف 85/3 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة 564 مليون جنيه، ناهيك عن إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة مليار جنيه.

وبخصوص ميناء دمياط، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681 مترًا وعمق 17 مترًا) بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه.

كما يجري العمل في ميناء دمياط بمشروعات أخرى مثل إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وبناء وتوريد عدد 4 قاطرة قوة شد 60 طنًّا بتكلفة 832 مليون طن،

وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء (إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 5400 متر، وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 مترًا) وتكلفة 1.9 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 مترًا بتكلفة 1140 مليون جنيه.

موانئ البحر الأحمر

وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر، قال وزير النقل إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات مثل تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه،

وإنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه،

وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

يُذكر أن هناك مشروعات أخرى جار العمل بها في موانئ البحر الأحمر مثل إنشاء محطة سفاجا 2 بتكلفة 2.55 مليار جنيه، وإنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا، وساحة ومخزن بتكلفة 74 مليون جنيه، وتطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليارات جنيه في ميناء شرق بورسعيد،

لافتًا إلى أن يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة/ بورسعيد للميناء.

يشار إلى أنه جارٍ استكمال وتطوير ميناء السخنة من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 18 كم، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.