وزير النقل: لا يمكن بيع أو التفريط في الموانئ المصرية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع خطة تثبيت أركان الدولة و مؤسساتها، وذلك لأهمية ما يتم تنفيذه في إنشاء الجمهورية الجديدة في نمط الحياة و الإنتاج.

و أكد وزير النقل والمواصلات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه لا يمكن بيع الموانئ المصرية أو التفريط فيها.

و أضاف الوزير أنه منذ توليه وزارة النقل يتم العمل على تطوير جميع قطاعات النقل و البنية الأساسية، و منها الموانئ السبعة و دمجها في شركة واحدة بأموال وزارة النقل.

و تابع الوزير أنه تم توقيع اتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتشغيل محطات و أرصفة و ممرات بايدي مصرية و أموال مصرية.

و أشار الوزير الى أنه سيتم إدارة وتشغيل تلك المحطات ب 90٪ من المصريين و 10٪ من الأجانب، قائلا إن تكلفة البنية التحتية للميناء تبلغ 4.5 مليار جنيه.