وزير النقل: لا نية لرفع جديد في أسعار تذاكر المترو

محمود محسنقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، السبت إن الوزارة ليس لديها أية نية لرفع أسعار تذاكر المترو، موضحا أن الوزارة تهدف في الفترة الحالية لرفع مستوى الخدمة.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال ا

محمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، السبت إن الوزارة ليس لديها أية نية لرفع أسعار تذاكر المترو، موضحا أن الوزارة تهدف في الفترة الحالية لرفع مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، للجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.

وأوضح عرفات أن الوزارة مازالت تقدم الدعم لأسعار تذاكر المترو، حيث التذكرة التي تُباع بسبعة جنيهات تكلفتها 14.8 جنيه، بينما التذكرة التي تُباع بخمسة جنيهات تكلفتها 9 جنيه، فيما التذكرة التي تُباع بثلاثة جنيهات تكلفتها أربعة جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر المترو في 11 مايو الماضي، وذلك بناءا على عدد المحطات، فالراكب يدفع 3 جنيهات في حالة تنقله في 9 محطات، بينما يدفع 5 جنيهات في حالة تنقله في 16 محطة، في حين يدفع 7 جنيهات في حالة استخدامه ما يزيد عن 16 محطة.