وزير النقل: لا مكان لأي مهمل أو مقصر بهيئة السكة الحديد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة، وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات والتي تنفذها التي بلغت نسبة تنفيذها 98%.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من نهو المشروع، كما شاهد أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة.

وأكد عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

ثم عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم، حيث أكد على انه لدينا في قطاع السكة الحديد هدف اساسي متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد التي تشمل على خمس عناصر، وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، وتطوير الورش وامدادها بكل المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE وايرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين كما أكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير اي عربة قديمة بنهاية هذا العام وان تكون العربات اما جديدة او مطورة.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل فقد أكد وزير النقل تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة.

ولفتت إلى أن هناك اهتماما كبيرا ومختلفا وجديدا كليا عما كان يتم قبل ذلك، حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة، وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة، ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي.

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تمامًا تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة؛ حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيون فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى كم تتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية، ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية.

كما يتضمن اي تعاقد جديد مع الشركات الاجنبيه بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات او عربات جديدة.

واوضح الوزير أنه يتم، تطوير كل المستشفيات التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذلك النوادي التابعة للهيئة، مضيفا: نحن مصرون على التطوير والتجديد بأبناء السكة الحديد.

وأشار الى أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات، خاصة أنه قد وجه بان تضم لجنة الحوافز احد العمال ومهندسا وإداريا، وتضم لجنة المشتريات فنيا ومهندسا ومحاسبا.

كما أكد أهمية الانطباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، مشيرا إلى أن العامل الذي سيقوم بعمل إضافي سيتم إثابته وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر في حق الراكب، ولا بد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين.