وزير النقل : كل الموانئ البحرية تعمل على مدار الـ24 ساعة

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق باستمرار مع كل الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة.

وأشار الوزير إلى أن الطلب تزايد على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية.

وتابع وزير النقل: هناك انتظام لأعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية بالموانئ البحرية بالتزامن مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كل الفحوصات والكشف الطبى على اطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة.

ويضاف إلى ما سبق تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكل المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانى والمترددين على موانئ الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

حركة ميناء الإسكندرية

وفي ميناء الإسكندرية، بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 65 سفينة، حيث وصل 14 سفينة، فيما سافر 13 سفينة.

وتواجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 6 سفن، ويجري العمل بـ5 سفن حاويات، و4 سفن بترول، و28 سفينة بضائع عامة، وكانت من أهم البضائع الصادرة البصل والبطاطس، أما أهم الواردات فكانت الغلال بأنواعها فضلا عن المواد البترولية.

حركة موانئ البحر الأحمر

بينما شهدت هيئة موانئ البحر الاحمر تداول 286 شاحنة بضائع حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وامانة وعلى متنهم ا114 شاحنة، بينما شهد ميناء نويبع رحلات للسفينتين سينا وبريدج (وصول وسفر) وعلى متنهم172 شاحنة على الخط الملاحى نويبع / العقبة.

حركة ميناء دمياط

وفيما يتعلق بهيئة ميناء دمياط فأشار بيان الوزارة ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4000 طن فوسفات و4080 طن مولاس و300 طن زيت طعام صويا و30 طن أبلاكاش و5000 طن يوريا و1546 طن كلوريد كالسيوم و200 طن سماد سائل و1886 طن رمل و3000 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 489 طن خشب زان و7700 طن قمح و1500 طن فول و32925 طن ذرة و4731 طن حديد صاج.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة منها 211 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 5989 طن تشمل فواكة (برتقال وفراولة) وخصروات (بطاطس وبطاطا) وحاصلات زراعية أخرى يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والكويت والأمارات وسوريا وأمريكا والصين وهولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت1647 حاوية مكافئة. كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173330 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص145406 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، في حين غادر 796 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43112 من البضائع العامة منها 55 سيارة نقل محملة بـ5042 طن قمح.