وزير النقل: كشف طبى لاضطرابات النوم على سائقى مترو الأنفاق

مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن وزارته ستطبق خلال الفترة المقبلة، كشف طبى مختص باضطرابات النوم على سائقى قطارات مترو الأنفاق، فى إطار تفعيل مبادرة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن اضطرابات النوم، التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مركز نيوروميد.جاء تصريحات الوزير على هامش افتتاحه

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن وزارته ستطبق خلال الفترة المقبلة، كشف طبى مختص باضطرابات النوم على سائقى قطارات مترو الأنفاق، فى إطار تفعيل مبادرة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن اضطرابات النوم، التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مركز نيوروميد.

جاء تصريحات الوزير على هامش افتتاحه ورش عمل المبادرة التى عقدت اليوم بمشاركة عدد من قيادات وزارة النقل.

وأضاف “عرفات”، أن معدلات حوادث الطرق فى مصر انخفضت بفضل المشروع القومى للطرق والذى بدأت الدولة فى تنفيذه منذ أغسطس 2014، لافتا انه يتوقع انخفاض معدلات حوادث الطرق بشكل أكبر بعد افتتاح آخر قطاع من الدائرى الإقليمي(القوس الشمالى الغربى ) المدرج بالمشروع القومى للطرق

وأشار الى أن العنصر البشرى يعتبر من الأسباب الرئيسية للحوادث ويمثل حوالى 75% من أسبابها اضطرابات النوم أثناء القيادة.