وزير النقل: قيمة مشروعات الموانئ الجافة تبلغ 15 مليار جنيه

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها تبلغ 30 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه وبمشاركة تحالف من شركات القطاع الخاص وبحجم عمالة يبلغ 2500 عامل.

جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، والتي شهدت حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الادارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير ان من أهم المشروعات التي تمت وجاري ومخطط تنفيذها هي انشاء اول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من اكتوبر على مساحة 100 فدان ضمن المخطط الشامل لانشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوي الجمهورية، والتطوير الشامل لميناء السلوم البري، وميكنة التحصيل بالموانئ البرية في رفح والعوجة، وتحديث انظمة واجهزة المراقبة بالموانئ البرية.

وأضاف وزير النقل أن فرص الإستثمار المتعاقد عليها هي الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية تبلغ 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان، حيث ان شركة ميناء اكتوبر الجاف تتكون من تحالف مصرى المانى (السويدى اليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الالمانية) وبحجم عمالة مباشرة يبلغ 500 و2000 عمالة غير مباشرة.

وذكر أن فرص الإستثمار الجاري التعاقد عليها هي الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدان ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدان، حيث تم طرح كراسة الشروط على التحالفات المؤهلة شركة Medlog (MSC)، وتحالف ELSEWEDY ELECTRIC – CMA CGM – CEVA ، وتحالف موانئ أبو ظبي – ORASCOM ، وتحالف Bollore – Meridiam.

فرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص

وأشار وزير النقل إلى وجود فرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص وهي إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 91 فدان، حيث تم تخصيص مساحة 32 فدان لصالح وزارة النقل للمشاركة فى انشاء ميناء جاف مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتى تمتلك 59 فدان.

ويضاف إلى ما سبق إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100.6 فدان، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 90 فدان، وإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية متخصص في الصب الجاف على مساحة 75 فدان.

وإنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجيستي بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 45 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة الطور على مساحة 100 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بقسطل على مساحة 238 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدان.

واشار الوزير الى انه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجيستى على مستوى الجمهورية فى كل من (السـادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، بني سويف (كوم ابو راضي)، وسوهاج الجديدة، وقسطل، وأرقين، والطور، والسلوم) لتستوعب هذه الموانئ البرية 6 مليون حاوية مكافئة سنوياً.