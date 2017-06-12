وزير النقل في جولة مفاجئة لمحطة مصر

محمود محسنقام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة مفاجئة لمحطة سكك حديد مصر؛ لمتابعة انتظام سير حركة القطارات، وخاصةً قطارات وجه قبلي التي تشهد إقبالًا شديدًا في سفر المواطنين، لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، واطمأنّ على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء. وتَحاور الوزير مع المواطنين عند &la

محمود محسن

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة مفاجئة لمحطة سكك حديد مصر؛ لمتابعة انتظام سير حركة القطارات، وخاصةً قطارات وجه قبلي التي تشهد إقبالًا شديدًا في سفر المواطنين، لقضاء إجازة العيد مع ذويهم، واطمأنّ على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء.

وتَحاور الوزير مع المواطنين عند «شبابيك» الحجز، الذين أجمعوا على توافر التذاكر واختفاء «السوق السوداء» تمامًا.





وأكد عرفات أن الوزارة تبذل كل الجهود لتيسير سفر المواطنين وتقديم كل الخدمات المميزة لهم.

كان وزير النقل قد كلّف هيئة السكك الحديدية بزيادة عدد المقاعد عن طريق إضافة قطارات في مواعيد جديدة، وإضافة عربات إلى القطارات الحالية، خاصة أنه تم وقف الحجز الإلكترونى اعتبارًا من الأربعاء الماضي، على أن يكون الحجز بالبطاقة الشخصية، ولكل راكب تذكرتان فقط.

ووجّه عرفات قيادات هيئة السكك الحديدية بتذليل أي عقبات تواجه جمهور المسافرين من الركاب واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات؛ لمراقبة حركة عمليات الحجز والتأكد من توافرها للجمهور.

كما قام عرفات بتفقّد عدد من محطات مترو الأنفاق؛ لمتابعة انتظام سير العمل حيث تفقَّد محطتى الشهداء وجمال عبد الناصر وشاهد البوابات الجديدة التي تم تركيبها بالمحطة ضمن عدد 850 بوابة جديدة تم التعاقد عليها لتركيبها بالخطين الأول والثاني، والتي ينتهي تركيبها قبل نهاية هذا العام.