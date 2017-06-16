وزير النقل في جولة مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية

محمود محسنقام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد ظهر اليوم، بجولة مفاجئة لمحطة سكك حديد الجيزة؛ لمتابعة حجز تذاكر قطارات العيد، ومتابعة الإجراءات التنسيقية التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية لمنع السوق السوداء.وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا تامًّا مع شرطة النقل والمواصلات، وتفقَّد عرفات شبابيك الت

محمود محسن

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد ظهر اليوم، بجولة مفاجئة لمحطة سكك حديد الجيزة؛ لمتابعة حجز تذاكر قطارات العيد، ومتابعة الإجراءات التنسيقية التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية لمنع السوق السوداء.





وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا تامًّا مع شرطة النقل والمواصلات، وتفقَّد عرفات شبابيك التذاكر، والتقى عددًا من الركاب بالأرصفة وداخل أحد القطارات واستمع إليهم حول مستوى الخدمة المقدَّمة إليهم، كما اطمأن على نظافة المحطة والأرصفة. وشدد على العاملين بالسكك الحديدية حسن التعامل مع الركاب وتذليل أي عقبات تواجه جمهور المسافرين واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر.

كما تفقَّد عرفات الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 4B والذي يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى المحطة التبادلية عدلي منصور (موقف العاشر)، وتشمل 5 محطات علوية وهي: «هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر».