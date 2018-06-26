وزير النقل في جولة مفاجئة بالقوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي

هشام عرفات: تكثيف الأعمال لافتتاح الطريق خلال شهر يوليو وجولات مستمرة لمتابعة مشروعات الوزارة

المال- خاص:

للمرة الثانية خلال اربعة أيام يجري الدكتور /”هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، حيث قام بجولة السبت الماضي، لمتابعة معدلات التنفيذ لهذا المشروع المهم؛ واليوم قام وزير النقل بجولة مفاجئة للوردية المسائية لهذا المشروع، أكد خلالها الوزير في لقائه مع العاملين أن الفترة القادمة ستشهد استمرار جولات متابعة المشروعات خلال الفترات الصباحية والمسائية للانتهاء من المشروعات التي تنفذها الوزارة وفق الجداول الزمنية.

وتفقد الوزير خلال الجولة قطاعات المشروع المختلفة وأكد على سرعة الانتهاء من من اعمال العواكس واللوحات الإرشادية والنيوحرسي والإضاءة على الكباري وان تتم كافة الاعمال بجودة عالية مشيرا الى ان الطريق سيكون جاهزا للافتتاح خلال شهر يوليو ٢٠١٨.



وأوضح الدكتور هشام عرفات أنه بعد افتتاح طريق شبرا – بنها الحر وافتتاح القوس الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي منذ عدة شهور وبعد الانتهاء من القوس الشمالي الغربي، فإن طريق الدائري الإقليمي سيمثل جزءًا مهمًّا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من إقليم القاهرة الكبرى ، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات.

منوها الى انه سيسهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة الرحلات وزمنها ومسافتها بين المدن الواقعة على امتداد مساره، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.