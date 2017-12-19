وزير النقل في جولة مسائية مفاجئة لعدد من محطات الخط الثاني للمترو

مدحت إسماعيل ومحمود محسن:أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء الثلاثاء، جولة مفاجئة لعدد من محطات الخط الثاني للمترو، بدأها من محطة الأوبرا، حيث أطمئن الوزير على مستوى الخدمة المقدمة وزمن التقاطر ثم استقل أحد القطارات حتى محطة مترو الجيزة التي تفقد فيها الأرصفة، ووجه وزير النقل مسئولي

مدحت إسماعيل ومحمود محسن:





أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء الثلاثاء، جولة مفاجئة لعدد من محطات الخط الثاني للمترو، بدأها من محطة الأوبرا، حيث أطمئن الوزير على مستوى الخدمة المقدمة وزمن التقاطر ثم استقل أحد القطارات حتى محطة مترو الجيزة التي تفقد فيها الأرصفة، ووجه وزير النقل مسئولي المترو بالمحطة ببذل الجهود في خدمة جمهور الركاب نظرا لأن المحطة تتسم بكثافة الركاب وخاصة في أوقات الذروة.

بعدها توجه الدكتور هشام عرفات لمحطة سكك حديد الجيزة حيث تفقد شبابيك التذاكر والتقى عددا من الركاب بأرصفة المحطة واستمع إلى رأيهم في مستوى الخدمة المقدمة اليهم ودار حوار مع الوزير حول تطوير السكك الحديدية حيث أوضح الوزير أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير عناصر المنظومة وتم التعاقد على جرارات جديدة وسيتم العمل على التعاقد على توريد وتصنيع عربات سكك حديدية للركاب والبضائع.

كما اطمأن الوزير -خلال الجولة- على نظافة المحطة والأرصفة، وشدد على العاملين بالسكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب وتذليل أي عقبات قد تواجه جمهور المسافرين

ثم استقل وزير النقل كابينة جرار القطار رقم 979 القادم من اسيوط متجه الى القاهرة للإطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء السير، والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات.

وفي محطة مصر برمسيس تفقد وزير النقل أرصفة المحطة والتقى بعدد من الركاب ثم توجه الى القطار رقم 976 المتجه من القاهرة إلى الأقصر والذي تأخر عن موعد قيامه لمدة 10 دقائق، فوجه الوزير بالتحقيق الفوري في أسباب تأخر قيام القطار، كما أكد وزير النقل على مسؤولي المحطة بالاستعداد الدائم لخدمة الركاب خاصة وأنها المحطة الرئيسية في شبكة محطات السكك الحديدية.