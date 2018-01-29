وزير النقل في جولة تفقدية لمصنع العلامات الإرشادية بهيئة الطرق والكباري

المال -خاص أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمصنع العلامات الإرشادية بالهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج بهذا المصنع، الذي يوفر احتياجات الهيئة من العلامات الإرشادية لتأمين سلامة الطرق، وكان في استقباله اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة.وتفقد ا



المال -خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمصنع العلامات الإرشادية بالهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج بهذا المصنع، الذي يوفر احتياجات الهيئة من العلامات الإرشادية لتأمين سلامة الطرق، وكان في استقباله اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة.

وتفقد الوزير أقسام المصنع المختلفة (قسم اللحام والرش وقسم الكتابة والقسم الميكانيكي)، وتشمل منتجات المصنع (العلامات الإرشادية والعلامات التحذيرية والعلامات الكيلومترية ومحددات التوجية العاكس (البولارد) وعواكس الحواجز المعدنية والخرسانية (مفرد – مزدوج).

ووجه بضرورة التطوير الفوري للمصنع لزيادة معدلات الإنتاج، خاصة مع التطور الهائل في منظومة الطرق والكباري بمصر مع تنفيذ المشروع القومي للطرق وتنفيذ خطة لتطوير وإعادة تاهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية في شتى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى الدور المهم المنوط لمنتجات المصنع في إرشاد وتحذير سائقي الطرق عبر العلامات المرورية المختلفة، وإلى أهمية البعد الاقتصادي له، حيث يوفر المصنع ما يقرب من 50 مليون جنيه للدولة، وهو مبلغ فرق السعر من القيمة السوقية إذا اشترته الدولة، بالإضافة إلى الدخل الإضافي من خلال تصنيع اللوحات للجهات الخارجية، سواء المؤسسات أو الأفراد.

جدير بالذكر أن المصنع تم إنشاؤه عام 1990 على مساحة 3000 متر مربع، وبدأ بإنتاجية 12000 علامة مكافئة سنويا حتى عام 2000، ووصل إنتاجه إلى 36000 علامة مكافئة سنويا حتى 2010، ويبلغ حاليا 60000 علامة مكافئة سنويا، متضمنا الأعمال المطلوبة لطرق الهيئة بالإضافة إلى أعمال الغير.