وزير النقل فى جولة مفاجئة لمحطات مترو الأنفاق

عرفات يطمئن على مستوى الخدمة وزمن التقاطر والإجراءات الأمنية بالمحطاتمدحت إسماعيلفي طريقه لحضور اجتماع مجلس الوزراء أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بالخطين الثالث والثانى؛ وذلك للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوى العام الذى

عرفات يطمئن على مستوى الخدمة وزمن التقاطر والإجراءات الأمنية بالمحطات

مدحت إسماعيل

في طريقه لحضور اجتماع مجلس الوزراء أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بالخطين الثالث والثانى؛ وذلك للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوى العام الذى ينقل ملايين الركاب يوميا.



حيث بدأت الجولة بتفقد محطة كلية البنات بالخط الثالث واطمأن الوزير على نظافة مداخل ومخارج المحطة التي سبق وشدد عليها في جولات سابقة عليها، كما اطمأن على زمن التقاطر والمستوى المتميز لأرصفة المحطة وعلى إجراءات الأمن بالمحطة ووجه الوزير مسئولي المترو بحسن التعامل مع الجماهير ثم استقل وزير النقل أحد القطارات حتى محطة العتبة (التبادلية للخطين الثاني والثالث ) وفي القطار، التقى مع عدد من الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة إلى جانب ما تقوم به من أعمال إنشاء وتنفيذ خطوط ومراحل جديدة في مترو الأنفاق، فإن لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثاني بإجمالي تكلفة 30,760 مليار جنيه (إجمالى تكلفة تطوير الخط الأول 26,350 مليار جنيه وإجمالى تكلفة تطوير الخط الثاني 4,410 مليار جنيه)، لافتا إلى الدور المهم لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم.

ثم تفقد الوزير أرصفة محطة العتبة بالخطين الثاني والثالث واستقل القطار بالخط الثانى متوجها إلى محطة السادات (التبادلية بين الخطين الاول والثاني ) واطمأن على زمن التقاطر لقطارات الخطين وعلى نظافة المحطة وعلى المداخل والمخارج الخاصة بها.