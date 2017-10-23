وزير النقل فى جولة مفاجئة لطريق شبرا بنها

سائقو المركبات: الطريق يقلل زمن المسافةالمال -خاصأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس بطريق شبرا / بنها الحر والذي تم الانتهاء من تنفيذه وأصبح جاهزا للافتتاح الرسمي. تجول الوزير في الطريق للاطمئنان على العلامات المرورية وتفقد محطات التحصيل والوقود بالطريق و

سائقو المركبات: الطريق يقلل زمن المسافة

المال -خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس بطريق شبرا / بنها الحر والذي تم الانتهاء من تنفيذه وأصبح جاهزا للافتتاح الرسمي.



تجول الوزير في الطريق للاطمئنان على العلامات المرورية وتفقد محطات التحصيل والوقود بالطريق والتقي عددا من قائدي المركبات الذين أشادوا بمستوي الطريق وبتقليله المسافة الزمنية من القاهرة إلي بنها 20 دقيقة بعد أن كانت تتجاوز ساعة، مما سيوفر في الوقت والتكلفة الاجمالية للمركبات، كما اشادوا بتوافر جميع عوامل السلامة والامان به.

وصرح الوزير بأن الطريق يشهد اقبالا كبير من المركبات وهو أول طريق زراعى حر دون تقاطعات مرورية فى مصر، وبه محطات للخدمة على جانبيه من محطات تموين وقود لخدمة المسافرين وإدارة للمرور ونقاط أمنية، ونقاط إسعاف، وسيسهم فى تخفيف الضغط المروري على طريق “القاهرة- الإسكندرية” الزراعي ويبلغ طوله 40 كم وتكلفته الإجمالية 3.3 مليار جنيه وتبلغ تكلفة نزع الملكية 1.7 مليار جنيه ويمثل الطريق محورًا جديدًا يربط مباشرة بين الطريق الدائري للقاهرة، والطريق الدائري الإقليمي، دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.