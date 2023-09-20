وزير النقل عن الممر الهندي الأوروبي : لن يكون بديلا عن قناة السويس ونتكامل مع أشقاءنا ولا نتنافس

أكد وزير النقل كامل الوزير ، أن الممر الهندي الأوروبي المثار بشأن جدلا مؤخرا “لن يكون بديلا عن قناة السويس”، مؤكدا أن هناك حالة تكامل مع أشقاءنا وليس تنافس .

جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل في مداخلة مع الإعلامي، أحمد موسى، عبر برنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد.

وقال الوزير : “أنا شخصيا لم أقلق تماما من هذا الإعلان وأبارك للناس اللي هتشارك فيه من أجل تنمية بلدانهم”.

وأضاف: “إحنا أيضا من حقنا نعمل مشروعات زي هذا المشروع وأكتر، واحنا سبقنا مش علشان ننافس حد ، مصر بتعمل من أجل شعبها”.

وتابع: “لما جينا قولنا نعمل ازدواج قناة السويس والقطار السريع من السخنة لمطروح ومن سفاجا لقنا ثم إلى الإسكندرية ع الممرات اللوجيستية لم نعمله علشان ننافس حد”، مؤكدا أن “مصر مع مصلحة شعبها وتعمل من أجل ذلك”.

وقال كامل الوزير: “احنا عارفين من فترة أن هناك مشروعات متنافسة في المنطقة ، فيه خطوط بيتكلموا عليها بقالهم فترة وده حقهم ، وجاهزين نساعد أشقاءنا العرب في إنشاء أي مرافق شايفين انهم محتاجين مساعدة فيها إحنا ماعندناش أي مانع”.

وأضاف: “كل واحد شايف مصلحة بلده بيعملها وانا كمان كمصر وكحكومة مصرية شايفين مصلحة الـ 105 مليون فين وبنعملها، مفيش حاجة أبدا هتكون بديلة لقناة السويس إطلاقا”.

وتابع قائلا: “حتى القطار السريع اللي عاملينه من السخنة إلى العلمين ومطروح أو من سفاجا إلى قنا لا يمكن أن يكون بديل لقناة السويس “. هو إضافة ومعاون لقناة السويس وليس بديلا”.

وأكد أن “السفينة تحمل 24 ألف حاوية وتحتاج لنحو 240 قطارا ليكون بديلا عنها”.

وعاد وزير النقل مؤكدا أنه “لا منافس لقناة السويس على الإطلاق”، مستدركا بالقول: “هو ممكن ياخد بعض الناقلات الخاصة بالبترول منها وده طبيعي ، أنا لا أقلل من قيمة أي مشروع ، وحتى لو فيه منافسة من حق أي حد ينافس من أجل مصلحة بلده .. ولكن إحنا واعيين للكلام ده من زمان”.

وتابع: “لما جينا نعمل القطار السريع ، لما يبقى عندي قطار بينقل من السخنة إلى القاهرة إلى الاسكندرية والعلمين ومطروح من خلال ممر لوجيستي يبدأ من منطقة إنتاج زراعي أو صناعي أو مناطق سياحية لربطها بموانئ على البحر”.

وأكد أن “مصر تتكامل مع الأشقاء في السعودية والإمارات ولا نتنافس”.

وطرح الممر الهندي الأوروبي مؤخرا بمشاركة دول خليجية، وأثير أنه سيكون بديلا عن قناة السويس وأثيرت مزاعم أنه سيخصم من امتيازاتها.